元朗白衣人案　六旬漢求上訴稱：政府叫我地做嘅　官即拒絕其申請

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。一名被指為「白衣人」的六旬漢，經審訊被裁定暴動和串謀傷人罪成，被判囚4年3個月。他就定罪和判刑提出上訴，今（18日）在上訴庭處理其上訴許可申請。未有律師代表的六旬漢在庭上表明要把事件「真實咁講番出嚟」，又稱：「我覺得就係政府叫我地做既啫，就係咁簡單。」上訴庭法官彭寶琴聽罷即說：「我一定要停止你啦。」並強調是次聆訊非審訊，不容他表達個人看法。上訴庭法官聽取陳詞後，拒絕批出上訴許可。



上訴人程偉明(64歲)就定罪提出多項上訴理據，包括警員在其單位搜查時，沒有找到片段的涉案男子所穿的衣物，又指原審法官裁決不客觀等。他亦指刑期過重要求減刑。

上訴人程偉明認片段拍到的人是他本人。(資料圖片)

程陳詞稱要把真實講出嚟

程今未有律師代表，他親自陳詞時講案發時的情況，並說：「真實咁講番出嚟。」上訴庭法官彭寶琴則指，是次只是處理上訴許可，非重審案件。此外，程在原審時爭議片段中涉案男子的身份，程認不爭議此事，並說：「嗰個係我嚟。」其後又稱：「我覺得就係政府叫我地做嘅啫，就係咁簡單。」彭官聽罷表示：「我一定要停止你啦。」並強調是次聆訊非審訊，不可讓他表達個人看法。

上訴庭指原審官公允持平

彭官聽取陳詞後即拒絕批出上訴許可，並在即日頒發的判辭指，案中未能找到相關衣物，只代表沒有進一步針對程的證據，不能削弱控方的指控。彭官又認為原審法官公允持平，其推論合情合理，並沒有不公。

案件編號：CACC196/2022

事發經過。(詳看下圖)

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另一案7名白衣人被告的判刑情況。(詳看下圖)