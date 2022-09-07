7.21元朗白衣人襲擊案　六旬漢稱行動屬維權不獲接納　暴動等罪成

元朗西鐵站2019年7月發生白衣人襲擊事件，警方去年再檢控一名疑當晚有份參與事件的「白衣人」， 指他並涉在元朗站內，用拳頭及籐條施襲，去年被警方拘捕。這宗屬區法院的案件，早前借用西九龍法院審訊，被告不認罪，並稱當日行動是「維權」，又強調保衛家園不算暴動。暫委法官今(7日)裁定被告暴動及一項傷人罪成，成為第八名被定罪的「白衣人」。



被告過往有12次案底5項與暴力相關

被告程偉明（63歲，無業男），原被控暴動罪及一項意圖而傷人罪，指他於2019年7月21日，在元朗地鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。法官裁定被告暴動罪成，他原被控的有意圖傷人罪不成立，但較輕的傷人或對他人身體加以嚴重傷害罪則成立。被告過往有12次定罪紀錄，包括5項涉暴力，1項涉黑社會及1項非法集結相關案底。

被告程偉明被裁定暴動和有意圖傷人罪成。(資料圖片)

約70名白衣人曾在月台聚集

控方案情指，港鐵元朗站當晚有約65名穿白衣人士聚集，部份人並手持籐條和木棍，他們在付費區外與在付費區內的黑衣人口頭，期間有白衣人用木棍等拍打閘機和玻璃圍欄等。至晚上11時，再有約20名白衣人進入元朗站，在非付費區向付費區的黑衣人潑液體、投擲水樽木棍及告示牌等，之後大群白衣人衝入付費區，並追趕黑衣人至月台，又用木棍、籐條及雨傘等追打在場人士。高峰時期約有70名白衣人在月台上聚集，他們並指罵和襲擊列車內的人。直至11時14分，白衣人才陸續散去。

被告以拳頭和用籐條施襲

控方指，被告在2019年7月21日下午入境來港，同晚被拍攝事發前曾在鳳攸北街休憩處的「保衛元朗、保衛家園」聚集，他後來亦有衝入元朗站的付費區內，並以拳頭及籐條對一名灰衣人施襲，之後至少兩度襲擊黑衣人，期間亦有與其他白衣人招手示意往月台前進，他於晚上11時14分經G1出口離開元朗站。他於22日凌晨離港，於2021年8月12日經深圳灣口岸入境時被捕。

事發經過。(詳看下圖)

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指控方影片模糊不能作實

辯方爭議在鳳攸北街的男子並非被告，指控方用以舉證的影片模糊，認為不能作實，惟控方卻指被告當日穿上有黑白老虎圖案的上衣，「十分獨特」，現場找不到另一個與他衣著相同的人，認為證據充份。

辯稱保衛家園屬維權行為

辯方卻爭辯當晚的事件不算是「暴動」，又指若當日示威者合法和平示威，就不會有「721事件」事件的發生啦，認為白衣人當日因有人來「拆祠堂」才會保護，是保衛家園，屬「維權行為」，又指當日不但未有使用鐵枝及汽油彈，黑衣人更曾在收費區內以消防水喉挑釁，之後才有襲擊事件發生。辯方律師又指，以被告身形，無法跳閘入收費區，控方亦即澄清是「攝入去」。

官指被告臉形衣著與片中人無異

法官裁決時指，呈堂片段拍到的男子，無論在臉形、髮型、身形及衣著，均與被告完全吻合，警方事後找到的腰帶，亦與被告案法時所穿戴的相同。影片所見，被告當晚10時58分進入元朗站，他曾用籐條打證人C及另一名男子，並走向月台，11時14分離開。法官認為其行為屬積極參與並曾多次攻擊，並有鼓勵他人上月台，裁定他暴動罪成。

早前已有7名白衣人被判監

除本案被告外，早前已有7名「白衣人」被告，包括林觀良（48歲）和林啟明（43歲），黃英傑（48歲) 、鄧懷琛（60歲）、吳偉南（57歲）、鄧英斌（61歲）和蔡立基（40歲）因暴動及傷人等罪，被判囚3年半至7年不等。

案件編號：DCCC 5/2022

之前被定罪7人案中角色及判刑情況。(詳看下圖)