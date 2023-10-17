公屋富戶｜房協加辣非持續住3個月視濫用　明年4月起每兩年查資產

房委會今年5月通過收緊公屋富戶政策，要求公屋租戶每隔兩年申報資產及居住狀況，新申報表格本月初起，陸續向租戶派發。



據了解，房協亦「加辣」，今日（17日）通知租戶今年12月起加強打擊濫用公屋，包括將「非經常持續居住」定義由半年改為逾3個月，非持續居單位3個月便視為濫用。此外，明年4月起收緊富戶政策，新租戶住滿十年，須每兩年申報物業及資產。消息指，房協今日已將相關知放入所有房協租戶信箱。



房協有關修訂須修改租約，因此只有新例生效起計後，與房協簽訂租約的租戶才會受影響，《香港01》已就富戶政策實施5年以來的情況，向房協查詢，正待回覆。



房委會今年5月通過收緊公屋富戶政策，要求公屋租戶每隔兩年申報資產及居住狀況，據了解，房協亦「加辣」，10月17日通知租戶今年12月起加強打擊濫用公屋。（資料圖片）

房協在2018年9月1日才引入富戶政策，較房委會遲31年，由於房協並不受《房屋條例》規管，故在設立富戶政策時，只能在新訂立的租約中增設相關條款，亦即相關條款只規限富戶政策實施後，新入住的租戶，以及當時租戶將單位租約轉換予非戶主配偶。

「非經常持續居住」定義改為逾3個月

據了解，房協向轄下20個屋邨逾3.26萬個單位租戶發信，《香港01》取得信件顯示，房協將於今年12月1日採取新實施，將「非經常持續居住」定義改為逾3個月，將單位丟空或非經常居住，房協會考慮發出「遷出通知書」及收回單位；而未符合「轉換戶主政策」或「富戶政策」下須遷出單位的租戶，其「定期暫准居住證」上限會改為4個月。

據了解，房協10月17日通知租戶今年12月起加強打擊濫用公屋，包括將「非經常持續居住」定義由半年改為逾3個月，非持續居單位3個月便視為濫用。（資料圖片）

每兩年申報物業、入息與資產

據悉，房協亦會在明年4月1日開始實施新「富戶政策」，適用於新租戶、轉換戶主、調遷租戶等，所有家庭成員須每兩年申報是否擁有物業，如有持有物業必須遷出；租戶住滿10年，須每兩年進行一次申報，包括住宅物業、家庭入息與資產，倘租戶故意作出虛假陳述，有可能遭檢控。

另外，根據房協文件，今年4月修訂的資產限額，甲類出租屋邨的入息及資產限額與房委會看齊，即單身人士的限額分別為12,940元和129.4萬元，若入息超過限額2至3倍須繳交1.5倍租金、超出3至5倍則要繳交2倍或市值租金，而超出總資產限額則要直接遷出單位。房協亦與房委會看齊，受制於富戶政策的租戶在住滿10年後，須每隔兩年申報入息及資產，若租戶在港擁有物業、家庭入息超出入息限額5倍，或資產水平超出入息限額100倍，便會被視作富戶，須遷出單位。

房協最新年報顯示，現時轄下共有20條出租屋邨郊區公共房屋，共有約3.2萬個租戶，但並非所有租戶均受富戶政策所限制。房協8月回覆傳媒查詢時指，截至7月底，共有2,700戶受富戶政策規管，佔整體租戶僅約8%，其中只有一個租戶須繳交倍半租金。