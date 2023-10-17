為以軍出兵加沙辯護　以色列駐香港總領事：目標逐出哈馬斯並終戰

巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」（Hamas）本月7日突襲以色列，利用密集火箭攻勢，武裝份子同時潛入多個城鎮，展開屠殺與綁架軍民的行動。以色列政府翌日（8日）正式向哈馬斯宣戰，以軍其後向哈馬斯進行報復式反擊，準備在加沙地區展開地面行動，揚言殲滅哈馬斯。以巴爆發新一輪衝突，導致加沙地區大批民眾流離失所。



以色列駐香港總領事館藍天銘（Amir Lati）今日（17）會見香港傳媒，展示戰場上屍橫遍野的影片及相片，形容現在加沙地區發生「一場為了生存而進行的戰爭」（it is a war for our very existence） 。他形容哈馬斯為「恐怖分子」，強調以色列不是要和巴勒斯坦人戰爭，而是與「恐怖分子」戰爭，以色列有權利及義務去採用必要的行動保護他們的民眾，守護人民及邊界是每個國家基本的行動。



他強調，以色列只有一個目標，就是哈馬斯不再控制加沙地區，結束戰爭。



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以色列駐香港總領事館藍天銘今早於領事館舉行記者會，一開始先播放當地屍橫遍野的片段及相片，他稱這些片段均是由當地人民親自紀錄，部份被上載至社交網站。他形容現在加沙地區發生的事情是「一場為了生存而進行的戰爭」（it is a war for our very existence） 。

他在其發言之中多次形容哈馬斯為「恐怖分子」，強調以色列不是要和巴勒斯坦人戰爭，而是與「恐怖分子」戰爭，以色列有權利及義務去採用必要的行動保護他們的民眾，又指守護人民及邊界是每個國家基本的行動。

雙方衝突發生超過一周，已有數以千計的以色列人民及巴勒斯坦人死亡。如今以色列要求加沙居民撤至南部，戰爭一觸即發，被問及官方如何確保人民的安全，藍天銘重申，以色列是希望破壞哈馬斯的基礎設施，無意破壞其他平民設施。

他說，以色列只是希望打擊巴勒斯坦的「恐怖組織」，並不想延伸至宗教迫害或種族歧視。

他表示，不希望衝突擴大至其他地區，但如果以色列受到来自其他地區的挑戰和攻擊，以色列有辦法對他們進行嚴格控制。被問及預計這場戰爭將會持續多久，他表示，不希望為這場戰爭定立任何時間，只是希望可以確保人質可以安全地回家。

▼10月7日以來 以巴衝突場面▼



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談及「兩國方案」，藍天銘說，哈馬斯對於「兩國方案」 沒有任何計劃，批評哈馬斯只有一個計劃，就是想摧毁以色列。他又指，以色列只有一個目標，就是哈馬斯不再控制加沙地區，結束戰爭。

至於中國對以色列的支持是否足夠，藍天銘稱，他已於中國居住共11年，其中9年身處內地，他深知兩國人民長久歷史以來均互相尊重，並擁有共同價值觀。早前一名以色列駐中國大使館的外交官在北京遭人襲擊，藍表示，對他本人和他的家人而言，香港及內地均是安全的地方，但這件事讓人不安。

被問及有否任何說話對在港的穆斯林說，藍天銘指，今次戰爭是針對「恐怖組織」，並非其他人或者針對其他宗教。至於在港的以色列人，藍天銘指，這件事是一場國家悲劇，為其國民永遠不會忘記的日子，相信大家都會：有相同感受，如果他們有任何需要，領事館可以為他們提供協助。