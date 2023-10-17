香港航空免費機票｜1.2萬張機票　日韓7市已搶光　曼谷峇里島尚有

【香港航空／搶機票／免費機票／附加費】機管局贊助逾70萬張機票送贈遊客及港人，往返世界各地，第四輪搶票今早（17日）10時啟動，香港航空再次送出「$0」機票，總數12,500張，是單次最多的數量，航點包括東京成田、大阪等6個日本城市，以及首爾、曼谷等合計9個航點。



香港航空表示，截至下午3時，日本、韓國共7個航點已搶罄，免費機票數量最多的曼谷和峇里島，仍有餘額可搶。



香港航空早於7月24日、8月7和21日，一共三次在網上開搶免費機票，順序送出6,800、9,800和8,500張機票，合共25,100張機票，今次開搶的機票涉及9個航點，但數量則待今日開搶時才在網站顯示為12,500張，是合計四輪以來，單次數量最多的一次。

今次送贈機票最多的航點，是曼谷的4,900張，其次是峇里島的2,700張，大阪有1,500張、東京成田有1,200張，最少是福岡的300張，其餘航點還包括名古屋、沖繩、札幌和首爾，搶票網站 按此 。

第四輪免費機票數量總數12,500張，是歷次最多。（資料圖片）

香港航空今次送票對象是大灣區旅客，也包括香港人，不過在港人常用的Facebook則沒有像以往三次送票航有宣傳，只在香港航空的微博和小紅書有詳情，今日搶票的進展，更只在微博通知。

搶票在今早10時開始，香港航空表示，上午11時24分機票數量最少的福岡已搶罄，至中午12時21分，再宣布首爾、名古屋和東京都已搶罄，至下午3時04分，尚餘曼谷和峇里島有餘額，其他航線均已搶罄。