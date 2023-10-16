香港航空免費機票｜周二早上10時搶票　明年3月前飛日本東京等6市

【香港航空／搶機票／免費機票／附加費】香港疫後復常，機管局贊助逾70萬張機票送贈遊客及港人，往返世界各地，第四輪搶票將於明日（17日、周二）上午10時啟動，香港航空再次送出「$0」機票，航點包括東京成田、大阪、首爾、曼谷和峇厘島，旅行日期至明年3月24日，但不適用於聖誕、元旦及農曆新年，免費機票包了一件20KG行李，但所有稅款和附加費則由乘客支付。



香港航空早於7月24日、8月7和21日，一共三次在網上開搶免費機票，順序送出6,800、9,800和8,500張機票，合共25,100張機票，明日（17日）早上10時開搶的機票，共有9個航點，其中日本已包括東京成田、大阪、福岡、名古屋、沖繩和札幌，還有韓國首爾、泰國曼谷，以及印尼峇厘島。為方便大家搶機票，詳讀本文七部曲作好準備。

1.搶免費機票前必備：

1. 與旅遊證件上相同的姓氏／名字

2. 相關旅遊證件號碼

3. 香港身份證號碼

4. 出生年月日

5. 應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等



2. 可搶機票數量有限

香港航空過去三次送機票，都列明機票數量，但今次在香港航空的香港網站和Facebook都沒有詳情，前者僅寫「免費飛『撳』住搶 (大灣區旅客尊享)」，提到10月17日起，以零票價購買香港航空指定航線經濟艙來回機票，只說明「數量有限，先到先得！(須受有關條款及細則約束)」，連可供搶票的航點都欠奉。該公司發言人表示，大灣區即包括香港旅客可享這優惠。

反觀在香港航空的微博和小紅書，則有說明航點，包括上述9個航點，以及提醒網民當日早上10時起，「可以零票價購買香港航空指定航線經濟艙來回機票」。此次活動送出 「0元」經濟艙機票，包含20KG行李。乘客需要支付所有的稅費、附加費等，在搶票時及時透過官網付款，還提醒是次機票須受有關條款及細則約束，具體資訊請以活動頁面資訊為準。

今次送機票的旅行日期：即日起至2024年3月24日。



不適用日期：



首爾、名古屋、沖繩、大阪、東京成田、福岡、札幌：2023年12月20日-12月27日，2024年2月7日-2月14日。



曼谷、峇裡島：2023年12月22日-12月25日，2024年2月7日-2月14日。



3. 「搶飛」網站

10月17日早上10時正展開，香港航空網站連結如下：

香港航空官網

4. 「搶飛」形式

香港航空機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成「賣晒」，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。

5. 搶飛要訣

港航提供搶機票攻略，「選票時建議避開假日出行高峰，會更容易搶到票」，是以若想搶到心儀機票的旅客在淡季出發。

港航又指，等待進入搶票頁面期間，不要刷新頁面，不要開多個瀏覽器，「請多億點點耐心」、「別急著別急」。

6. 相關規限

每名資格人士只可於同一輪活動贏取一張機票，並必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲才可以參與。

7. 付款方式

所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。