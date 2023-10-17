革職警燙傷女友女兒　個多月未有求醫　女童母被斥冷酷裁虐兒罪成

被揭曾欺騙多名女子逾百萬，及強逼兒子一同手淫的革職警，被揭曾開大熱花灑燙傷女友的5歲女兒，個多月後被發現時傷口仍未癒合。革職警早前承認虐兒，女友亦被指明知女兒燙傷未帶她求醫而同樣被控，但她否認控罪，辯稱遭革職警阻止才未帶女兒看醫生。案件今(17日)在區域法院裁決，法官指女童燙傷部位個多月後仍有水泡，並有感染情況，指女被告無視女兒痛苦，裁定她亦虐兒罪成，把判刑押後至11月1 日判刑。



男被告開審前已認虐兒罪

本案涉及兩被告，男被告F.S.L.（47歲，被革職警員），及女被告W.N.M.（32歲），男被告早前承認虐兒罪作為傷人罪的交替控罪；女被告則否認虐待或疏忽照顧兒童。

男被告FSL早前已承認虐兒罪，女被告WNM則經稒訊被裁定罪成。

女童被熱水燙傷至脫皮

案情指兩被告和女童X案發時居於北角的單位，於2020年5月某日，女被告替女童洗澡時，因聽電話而稍作離開，男被告其時走入浴室，並開熱水淋傷女童，導致女童右半身燙傷脫皮。女被告聽到女兒尖叫即入浴室，男被告隨將水溫調低，兩人並為女童塗藥膏一星期。

個多月後仍有水泡及有感染情況

同年7月，警方發現女童受傷，把她送往醫院驗傷，發現她的傷口仍未復元，並有多個水泡及嚴重分泌物，加上有感染情況，需服用抗生素療程。女被告自辯時稱，她有想過帶女兒看醫生，但遭男被告阻止。

女被告反應冷酷

法官裁決指，女被告的說法是侮辱常識，她供稱男被告自稱有急救資格，可處理女童傷勢，但女被告仍可帶女童尋求治療；此外，女童供稱她被燙傷後，女被告入浴室先作小便，法官認為這可見女被告反應冷酷，認為女被告的口供並不可信。

無視女兒在痛苦

法官續指，女童當時被燙傷至「甩皮」，已是響起警號，數日後更發燒，個多月後才被送至醫院驗傷，當時傷口仍有水泡，這樣的情況怎能說有改善，法官指女被告作為女童的母親，無視女兒在受苦，就她未有帶女童求醫，裁定她罪名成立。

官指男被告曾拒絕關掉花灑

辯方律師為男被告求情指男被告非有預謀，只是鹵莽犯案，無預計淋水溫有多高。法官卻質疑女童被燙至「甩皮」，根據水龍頭的設計，男被告必定是把熱水開至最大，女童著他關掉花灑亦被拒絕。

法官決定先為女童索取創傷報告及最新的醫療報告，亦會為女被告取心理報告，把判刑押後，期間女被告需還柙看管。

案件編號：DCCC 335/2022