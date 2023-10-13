無業男涉虐待女友與前夫所生兒子　包括用衣架皮帶毒打　罪成候判

無業男與同居女友誕下兒女後，涉多番虐待女友與前夫所生的8歲兒子，包括在男童默書串錯字時用皮帶打他20次，又會無故用衣架或直接拳打男童致他身上多處瘀傷。男後來搬到祖母家，被發現身上多處傷痕才被揭發，男童協助調查時並向警員稱：「都無乜大驚小怪，反正都打慣咗。」無業男否認5項虐兒罪，案件今（13日）在九龍城法院裁決，裁判官認為即使被告為教導男童，出於管教而打他，其襲擊方式已超出合理範圍，而部份襲擊更是沒有教導空間，裁定被告全部罪成，把被告還押至10月27日判刑，以待索取其背景報告。



男被告CJH（33歲）否認5項虐兒罪，指他於2020至2022年間，分別在太子及旺角的家中5度襲擊男童Y（當時介乎8至10歲）。根據證供，Y是其母與前夫所生的兒子，與被告無血緣關係。

被告CJH在九龍城法被裁定5項虐兒罪成。(資料圖片)

Y默書串錯字遭被告用皮帶毒打

控方案情指，Y的母親和被告案發時為同居情侶，並與Y及Y的胞姊同住，其後Y母先後為被告誕下一對子女。被告的兒子出生後，便開始用不同方式襲擊Y，例如替Y溫習英文默書時，他不滿Y串錯字，便會用皮帶打Y的手、肩及腳約20下；又曾在Y玩積木時，突然用衣架打他的背部15下，令Y痛不欲生。

祖母發現Y滿身傷痕

控方亦指，被告某日外出回家時，見Y在客廳玩iPad後，拾起衣架打他大腿2、3下，Y立即回到睡房；某次Y與被告子女在房內玩耍，Y走出房間看到被告，隨即回房鎖門，被告強行開門，無故拳打Y的腹部、肩膀等致其瘀傷；又於Y在客廳進食時打其胸口，使Y哭著回房。及至2022年5月，Y及胞姊搬到祖母家，祖母察覺Y的傷痕才揭發事件。

被打次數說法有異不影響證供可靠性

裁判官裁決時指，辯方投訴Y不可靠的多項指控並不成立，例如：辯方指Y對於被告用皮帶打他的次數有不同說法，但裁判官指Y提到他在3年間多次遭被告打，亦說過被告有時會「重手啲」，有時「輕手啲」，所以不一定每次襲擊都會留有傷痕，而且Y作為一名受害者，要他完美無暇地估算被打次數非常困難，故其說法可以理解，不影響其可靠性。

官指襲擊情節並非意外或疏忽

相反，裁判官拒絕信納被告供詞，並指他替警方錄口供的說法與其庭上作供大相徑庭，他錄口供時承認負責照顧Y，卻在庭上極力撇清與Y的關係，甚至否認他是Y的照顧者。裁判官認為，從襲擊情節而言，被告並非意外或疏忽，而是出於故意。

Y曾向警稱被打到慣咗

裁判官又指，縱使Y曾向警方透露：「（被打後）都無乜大驚小怪，反正都打慣咗。」被告襲擊方式必然令Y感到苦楚。即使被告不滿Y默書串錯字，為想教Y而打他，其襲擊程度已超出合理範圍，更何況及後數次襲擊根本沒有教導空間，因此裁定被告罪成。

案件編號：KCCC1585/2022