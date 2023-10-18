721元朗衝突　控方指白衣人被挑釁才衝入月台　林卓廷大叫唔好退

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人被控暴動罪，他們否認控罪，控方今（18日）在區域法院讀出開案陳詞，指當晚黑衣人和白衣人在元朗站對罵，之後演變成暴力衝突，身處閘內的黑衣人，曾挑釁閘外的白衣人打架，又用消防喉射水襲擊對方。黑衣人撤退至月台時，白衣人原本沒有跟隨，但有人向白衣人投擲垃圾桶蓋，白衣人才前往月台施襲。主控又指，當時身在現場的時任立法會議員林卓廷曾大叫：「大家千祈唔好退。」又呼籲多些人從月台下來與白衣人對峙。案件押後明續，讓控辯雙方處理同意案情。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

各被告涉當日在場並作出不同的舉動。(詳看下圖)

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當日很多黑衣人到元朗

控方讀出開案陳詞，指元朗發生一些公安事件後，部份居民對所造成的騷亂表示關注。同時，有人網上呼籲在2019年7月21日保護和光復元朗。案發當日，香港各區出現示威遊行，甚至騷亂。晚上很多身穿黑衣的人到達元朗，而身穿白衣的人亦開始在元朗聚集，雙方其後發生暴力衝突。

警長指林若到場或令情況更混亂

於晚上10晚許，林卓廷致電一名元朗警民關係組警長，透露正前往元朗。警長回應指警方正在元朗處理事件，指林到場或令情況更加混亂，著林不要前往。

白衣人手持保衛元朗紙板

林和助手於晚上10時45分到達元朗站大堂付費區，當時約100人和林聚集。他們大多穿黑色上衣，部份手持雨傘及行山杖；而一群不少於50人，大多數身穿白色上衣的人，則在付費區外徘徊。部份白衣人手持籐條及木棍，或手持寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。

黑衣人挑釁白衣人入付費區打架

雙方互相指罵，並迅即演變成暴力衝突。期間，白衣人向黑衣人投擲物件，黑衣人則挑釁白衣人入付費區打架，又粗言穢語辱罵對方，亦有人用閃燈照射白衣人。此外，黑衣人中有人叫喊「落嚟幫手」，以呼召多些人，壯大聲勢。

港鐵運作正常但黑衣人沒有離開

控方形容部份黑衣人有備而來，有人戴黃色頭盔或擺放傘陣。此外，有人投擲物件、用消防喉射水及用滅火筒噴出滅火泡沫，襲擊白衣人，射水亦引致大堂的電子顯示屏被破壞。控方又指，當時港鐵服務運作正常，但黑衣人沒有離開。

白衣人被挑釁下衝入付費區

部份白衣人在多番挑釁下，於11時02分衝入付費區。林卓廷和部份黑衣人撤退，上樓梯前往月台。白衣人此時沒有跟隨黑衣人，其後有人從月台向白衣人投擲一個垃圾桶蓋，白衣人因此前往月台，襲擊黑衣人外，亦襲擊月台上和列車車廂內的市民。

林呼籲不要退並與白衣人對峙

至於各被告的行為，控方指林當時大叫：「大家千祈唔好退。」又呼籲多些人從月台下來，與白衣人對峙。其後，林和其他黑衣人透過擴音器叫喊辱罵及恐嚇言詞，挑釁白衣人。

其餘被告曾向白衣人舉中指及擲物

至於另外6名被告，控方指多名被告挑釁白衣人入付費區，包括庾家豪、葉鑫昇和鄺浩林，其中鄺曾舉中指。庾家豪、葉鑫昇、鄺浩林和尹仲明向白衣人投擲物件。此外，庾家豪、陳永晞和楊朗曾用消防喉向白衣人射水。

事發經過。(詳看下圖)

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控方對各被告的指控如下：

首被告林卓廷：不斷大叫「大家千祈唔好退」，呼籲黑衣人不要後退；指示黑衣人站在前面，叫多些人從月台下來大堂與白衣人對峙；透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞，挑釁白衣人。

次被告庾家豪：向白衣人大叫，做手勢挑釁對方入付費區；把一個告示板朝白衣人推跌，向白衣人投擲物件；用消防喉向白衣人射水。

第三被告陳永晞：用消防喉向白衣人射水。

第四被告葉鑫昇：把雨傘擲向白衣人；大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區。

第五被告鄺浩林：挑釁白衣人入付費區，舉起中指，作出挑釁手勢；向白衣人大叫，不斷投擲物件襲擊白衣人。

第六被告尹仲明：將一件物件擲向白衣人。

第七被告楊朗：憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方；用消防喉向白衣人射水。

各被告於2020年8月26日被捕，尹仲明在錄影會面承認案發時身處元朗站。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/202