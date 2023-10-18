中槍健仔認參與2019年十一暴動　並潛逃約500天　判囚47個月

2019年十一國慶青年「健仔」曾志健涉在荃灣區參與暴動期間中槍受傷被捕，他之後與3名同樣涉反修例案件的青年潛逃約500天，並在YouTube頻道「升旗易得道」安排下匿藏於倉庫及酒店，更曾被放入紙箱內運走，終在北潭涌準備乘船赴台時被截。曾與兩名潛逃青年，及一名協助他們窩藏的倉務員早前承認妨礙司法公正等罪，案件今（18日）於西九龍法院(暫代區域法院)判刑，就「健仔」於2019年所涉的暴動罪被判囚3年半，連同涉潛逃的妨礙司法公正罪，被判囚47個月。



其餘兩名潛逃被告中，一人判囚10個月，另一人案發時年僅14歲，被判入教導所；至於負責安排潛逃被告食宿的倉務員，則判囚20個月。



暫委法官嚴舜儀判刑時指，涉案頻道「升旗易得道」多次聲稱會安排潛逃被告偷渡，部分人更曾支付潛逃費，如果警方沒有取得線報，他們或已偷渡成功，但認為他們若非受人慫恿和危言聳聽，並且有人在背後出口策劃，根本沒有能力匿藏，直言倉務員罪責遠超潛逃的被告。



7月14日，於反修例示威期間中槍的中五生曾志健，由囚車押到西九龍裁判法院提堂。他早前因缺席聆訊被通緝，擬乘快艇潛逃台灣時被捕。（余俊亮攝）

被告曾志健（22歲），王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲，貨倉管理員）承認妨礙司法公正罪；曾另承認於2019年10月1日，在荃灣參與暴動及襲擊向他開槍的警署警長54243曾嘉輝。曾被判囚47個月，王被判囚10個月，17歲姓黃男生判教導所，葉判囚20個月。

案情指，2019年10月1日荃灣發生暴動，警方到場制服數名示威者，隨後分成兩批撤退，其中一隊人遭示威者襲擊，包括手持自製浮板盾牌的曾志健。警長見狀拔槍戒備，示威者轉向襲擊他，曾以金屬棒打向其擎槍的前臂時被警長開槍擊中，倒地送院。

「健仔」曾志健於2019年10月1日的荃灣衝突中曾與警員對峙，涉案被告亦已判刑。(詳看下圖)

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曾等人曾到美國領事館尋求政治庇護不果

曾其後被起訴，獲法庭批保釋，期間獲YouTube頻道「升旗易得道」成員陳世德遊說潛逃。自2020年10月，曾與涉及其他反修例案的馮清華（已判刑）、王愷銘和黃姓男生，缺席各自案件聆訊。4人曾到美國領事館尋求政治庇護但不果，後來在葉安排下匿藏酒店、工廈等多個地點。

兩名被告曾付陳約55萬元

潛逃期間，頻道成員多次聲稱，正安排將他們非法偷運出香港，包括透過水路、飛機及貨櫃船等，並要求他們拍片致謝和籌集資金。王曾向陳付費20萬作潛逃，黃亦先後付款35萬，當中包括其他被告的潛逃費。2022年7月13日，4人於北潭涌擬乘船逃往台灣時被捕。

案件編號：DCCC485/2022

曾志健等人原定坐船逃往台灣，在北潭涌被警截獲。(詳看下圖)