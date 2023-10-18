「健仔」潛逃案　倉務員為潛逃被告提供食宿　稱是替死鬼　囚20月

有「健仔」之稱的曾志健，因參與2019年「十一」在荃灣區的暴動中槍被捕，期後潛逃約500日後，與另兩名同涉反修例案的青年等人疑從北潭涌偷渡時被捕。他們早前認罪，案件今(18日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑。曾為「健仔」等人在逃期間安排食宿的倉務員被告，聲稱只是「替死鬼」，又謂曾反諫叫「健仔」等人自首但不果。暫委法官嚴舜儀判刑時卻指倉務員一直助潛逃者匿藏，即使無證據顯示他是主謀，其刑責最重，判監20個月。



嚴官判刑時強調，法治乃社會基石，考慮到潛逃被告適時認罪、被捕後配合警方調查等，判曾志健(22歲)就涉及潛逃的妨礙司法公正罪監禁11個半月，其中5個月與暴動案刑罰分期執行，合共監禁47個月；另一名潛逃被告王愷銘（23歲），則判監10個月；案發時年僅14歲，現在17歲的黃姓被告，嚴官認為他的守法意識薄弱，需要接受較長監管，判入教導所，案發時為眾被告安排食宿的被告葉豪(35歲)，則入獄20個月。

被告曾志健再被警方拘捕時，留有一頭長髮。(資料圖片)

曾所涉暴動至警長開槍才告一段落

嚴官判罰同時認暴動罪的被告曾志健時稱，曾所涉的暴動案發生在國慶日，示威者在商住林立之處掟汽油彈、縱火等，人數一度高達200人，警方其後成功扣留數名示威者，因而成為目標。曾與至少5名示威者對「落單」警員23505窮追不捨，並用硬物襲擊，期間曾用磚塊投向警員。警署警長見狀擎槍戒備，但示威者無視警告，曾更用金屬棒打向警長持槍的右臂，事件在警長用實彈還擊才告一段落。

抑鬱及曾受槍傷非減刑理由

曾求情時透露他患有抑鬱症，事件中因槍傷需做手術，及後潛逃無法覆診，耽誤康復進度。嚴官判刑時明言曾有抑鬱症及槍傷都非減刑理由，但他再被捕後積極配合警方調查，雖然他提供的情報沒有實質用途，仍算有真誠悔意，接納曾羈留一年多期間被視作證人承受更大壓力，酌情減刑後，就暴動及襲警罪判囚42個月。

「健仔」曾志健於2019年10月1日的荃灣衝突中曾與警員對峙時中槍受傷。(詳看下圖)

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潛逃時間長達20個月

嚴官又指，涉潛逃案的YouTube頻道「升旗易得道」，為何會幫助被告匿藏？眾籌款項多少？款項到哪？法庭均不得而知，但明顯頻道是有計劃地作出一連串行為，並為取得更多資金，安排潛逃被告拍片眾籌。

潛逃被告自2020年10月底到領事館尋求政治庇護，已屬阻撓法庭審判，一直持續至2022年7月被拘捕，歷時20個月。

頻道老闆想藉眾籌賺回照顧被告的費用

葉稱他受僱頻道後期始知潛逃被告身份，又稱他無份安排偷渡，並在2021年8月退出頻道。他又透露曾經反諫「健仔」等人自首但不成功，現已明白頻道「老闆」Johnny及Tony是想藉眾籌賺回照顧潛逃被告的費用，形容自己只是「替死鬼」。

雖與頻道割席仍助被告匿藏

但嚴官認為，葉負責照顧潛逃被告生活所需，致使針對他們的司法程序無法推進，他稱與頻道「割席」後未有終止匿藏地點的租約，令潛逃被告得以繼續匿藏。

曾志健等人原定坐船逃往台灣，在北潭涌被警截獲。(詳看下圖)

官指有人向年輕被告危言聳聽並出謀策劃

嚴官又指，頻道多次聲稱會安排潛逃被告偷渡，部份人更付款潛逃，如果警方沒有取得線報，眾人極有可能偷渡成功。然而，潛逃被告年輕，明顯是受人唆擺，若非有人危言聳聽及出謀策劃，根本沒有能力匿藏偷渡。雖無證據顯示葉為案中主腦或從中收酬，但其罪責明顯更重，判監20個月。

被告曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲，貨倉管理員）承認妨礙司法公正罪；曾另承認於2019年10月1日參與暴動及襲擊向他開槍的警署警長曾嘉輝。本案另一被告馮清華早前已認罪，判囚4年。

案件編號：DCCC485/2022、96/2023