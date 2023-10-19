施政報告｜政府研派錢谷生育　年輕人三個原因拒絕︰唔關錢唔錢事

《施政報告》將於下周三（25日）公布，面對本港出生率斷崖式下跌，據悉政府為催谷港人生育，研究向每名新生嬰兒派發五位數字款項，其中一個款項或為兩萬元。不過年輕人卻對資助嗤之以鼻，分別表示薪金、時間及生活壓力，才是影響出生率的最大因素，相信港人並不會為一點資助而生育。



他們建議政府可完善托兒服務，或提高資助金額至10多萬元，讓初生父母可先專心照顧嬰兒，後再重返職場。月薪近三萬元的李先生更表示︰「之前有一兩個朋友生咗，但𠵱家迫到好緊，啲壓力好大，所以我都唔想生，自己冇能力生嘛。」



政府擬以銀彈策略鼓勵生育，向每名新生嬰兒派發5位數字的款項，鼓勵生育。（資料圖片）

抗拒生育原因一︰沒時間照顧小朋友

有消息指，政府或派發兩萬元催谷出生率，不過年輕一代似乎對措施不感興趣。正創業的梁小姐今年21歲，打算待四至五年後，生意上軌道及財政穩定時，便可全心全意養育小朋友，「我自己有冇錢都生嘅，係自己想唔想，唔關錢唔錢事。」

梁小姐小時候由爺爺嫲嫲所照顧，父母則外出工作，惟並非所有家庭均有長者的角色。她表示，港人「朝九晚五」上班，生活上亦需兼顧不同事情，因此認為時間才是影響生育的因素。而她身邊的朋友得知消息後，亦表示不會生育，故她建議政府應先完善托兒服務。

抗拒生育原因二︰希望向下一代提供良好生活條件

大學生李先生則暫無生育的計劃，他自言基層出身，明白父母賺錢不易，並不能提供良好的生活條件。因此他認為未來若成為中產階層，月入三至五萬元，才可考慮生育，否則「咁樣小朋友辛苦，自己又辛苦。」

李亦表示，兩萬元對基層家庭的吸引力不高，相信港人不會為一點資助而生育。雖然他認為政府不會大灑金錢，但建議當局向願意生育的家庭派發10多萬元，待初生父母專心照顧嬰兒數個月後，待生活逐步穩定再重返職場。

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抗拒生育原因三︰薪金低、生活壓力大

任職藥房的李先生暫時不考慮生育，認為政府兩萬元的金額過少，起碼需派發六萬元或以上。問到兩萬元是否吸引，他說「黐線，梗係唔會生啦。嗰兩萬蚊我做唔到啲咩，生個仔都唔止兩萬啦，唔好玩啦。」

李先生的家人非常自由，沒有向他催婚，雖然現時月薪近三萬元，但認為不足以應付養育的成本，「之前有一兩個朋友生咗（嬰孩），但𠵱家迫到好緊，啲壓力好大，所以我都唔想生，自己冇能力生嘛。」