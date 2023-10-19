施政報告｜消息：東九龍線公開招標最快明年收意向書　走線至寶達

行政長官李家超下周三（25日）發表任內第二份《施政報告》，消息說會交代研究近十年的東九龍線鐵路項目的最新進展，最快明年讓有興趣的營運商遞交意向書，以公開招標方式批出項目，採用高架無軌捷運系統，預料走線由彩虹連接至寶達，全長約四公里，車程大約10多分鐘，不會延伸至將軍澳寶琳。



《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容指出，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

東九龍線鐵路的概念來自《鐵路發展策略2014》，當時建議的鐵路走線，是來往鑽石山至將軍澳，中途站包括彩雲，順天，秀茂坪，寶達，終點設在寶琳站。不過運輸及物流局早前表明，經詳細研究後，鐵路走線會由彩虹連接至寶達，全長約四公里，由寶達到彩虹東的車程時間大約10多分鐘，方便乘客前往港鐵彩虹站轉乘觀塘線，預料亦可惠及鄰近安達臣道和安達臣道石礦場的居民。

當局建議以高架無軌捷運系統作替代方案，一來避免受繁忙交通影響，二來重型鐵路的爬升能力有限，原方案部分路段須深入地底，工程將會面對相當大的技術困難，包括需要興建深層地下車站、鐵路隧道等，市民需要更多時間往來地面及月台，並非有效益的選項。

政府早前參考過內地與海外不同技術方案，例如「雲巴」、「智軌」、無軌電車等，下星期發表的新一份《施政報告》，消息說會交代研究近十年的東九線項目的最新進展，連同最後籌備工作，最快都要明年才能讓有興趣的營運商遞交意向書，項目會以公開招標方式批出，當局早前都說未必由港鐵承建。另外，最後的走線方案，預料由彩虹至寶達，不會延伸至將軍澳寶琳。當局早前被問到走線會否延伸至藍田、油塘時，都說藍田隔了一座山，延伸有一定難度。

至於項目最快甚麼時候落成，消息人士說視乎屆時列出的招標條件，包括投標者會否以聯營方式參與，將興建部分交由其他承建商，亦都要與營運商商討會否有補貼等安排。此外，亦要視乎營運商的投標考慮，包括客量預測、財政負擔能力等，存在未知之數，現階段難以評估。