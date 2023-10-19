獨家．施政報告｜政府研派錢谷生育　每名嬰兒或有望獲2萬元

特首李家超將於下周三（25日）發表任內第二份施政報告，其中一個主要部份應對本港少子化及人口老化。據了解，面對出生人口「墮崖式」下跌屢創新低，政府將加大力度鼓勵生育，早前展開研究派錢催谷的可行性，研向每名新生嬰派發5位數字款項，有消息指為2萬元，大約夠買72罐嬰兒奶粉或約140包尿片。以去年約3.25萬嬰兒出世計算，所涉經費約6.5億元，屬政府可負擔範圍，據悉很大機會寫入施政報告，適逢明年為龍年，在「龍年效應」疊加派錢，或有望扭轉局面。



據了解，有關項目將由政府高層督導推行，由政務司副司長卓永興負責呼聲高；負責發出世紙的入境處核實嬰兒資格，只要父母其中一方是香港永久居民，他們的寶寶一出世便有2萬元「迎生錢」。



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去年3.25萬嬰兒出世創62年新低

對比1960年代初每年有約11萬名嬰兒出世，2022年新生嬰兒僅及當年的三分一，約32,500名，創1960年以來新低。新生嬰兒減少在1990年代開始，到1997年跌穿6萬名關口，在2003年沙士疫情年份，降至只有約4.7萬名。

之後時任特首曾蔭權政府因應終審法院對非本地內地居民在港產子的判決，落實准許內地人有序來港產子，雙非及單非嬰兒、加上本地居民生產的寶寶數目，由2004年起直升機式反彈，至2011年總數達9.55萬名。

不過雙非嬰兒又衍生搶資源問題，2012年上任的特首梁振英決定向雙非落閘，由2013年起本港新生嬰兒數目急速回至每年5至6萬名水平，至2020年出現「墮崖式」下跌，大減至約4.3萬名，之後4萬關口都失守，去年更只有3.25萬名。在可見將來，將先導致學位需求銳減及殺校，繼而未來勞動力更加不足。

2015年人口政策報告否定派錢鼓勵市民生育

2015年時任政務司司長林鄭月娥領導人口政策督導委員會撰寫《人口政策各與措施報告》，當時聚焦勞動力不足、技術錯配和建立香港的人才庫等，鼓勵更多婦女或年長人士加入勞動市場，為他們提供多一個選擇，希望透過例如加強託兒服務、改善就業支援等措施，消除婦女或年長人士加入或留在職場的障礙。

報告中提到，政府無意干預個別家庭生兒育女的決定，而參考海外經驗和考慮到香港的現實情況後，認為推動家庭友善僱傭措施等以營造有利生育的大環境，會較提供直接現金資助鼓勵市民生育更符合香港的整體需要。

當局研派5位數字「迎生錢」 料推行數年

近年移民潮下，令少子化及人口老化問題更加凸出。據了解，在鼓勵生育方面，今屆政府傾向大膽派錢催谷。據悉當局研向每名初生嬰兒派發5位數字的「迎生錢」，有指為2萬元，雖未必是恒常政策，但也會推行數年。有關項目將由政府高層督導推行，較大可能政務司副司長卓永興負責。

至於資格方面，據悉原則上只要父母其中一方是香港永久居民便可，未必只限須在港出生，但領養則不合資格，會由負責發出世紙的入境處核實。

2萬元可買甚麼？根據消委會格價網，牛欄牌1初生嬰兒奶粉900克每罐賣276元，即夠買72罐；Pampers日本進口一級幫紙尿片 (細碼) 60片賣143元，即夠買約140包。

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多個政黨及立法會議員早前都提出要派錢催谷生育。民建聯倡設立「新生嬰兒津貼」，一次性地為新生嬰兒提供1萬元津貼和給予孕婦2萬元的津貼；勞聯主席、立法會議員林振昇建議推出「新生嬰幼兒」津貼計劃，為父或母親為香港永久居民的每名本地出生嬰兒提供每季3,000元津貼，直至滿3歲，即總額3.6萬元；委界別議員吳傑莊建議政府向每個新生嬰兒派一萬元「大利是」。

另外，政府也會增強支援在職家庭育兒，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，又將目前「社區保母」服務獎勵金每小時25元，提高至更高水平以吸引更多人加入，令幼童母親更有空間投入勞動市場。

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