流感｜12個醫學組織憂嬰幼兒同時感染新冠　籲家長盡快帶同打針

解除口罩令後首個冬季，流感高峰期將至，香港及澳門合共12個醫學團體或組織今（19日）作出聯合聲明，指港澳兩地近日的流感及新冠疫情有上升趨勢，當中6個月至3歲的幼兒群組因疫苗接種率「強差人意」，情況令人擔憂，一旦同時感染兩種病毒，容易引致重症、急性併發症及死亡。因此聲明強烈呼籲家長不要再猶疑，應盡快帶同嬰幼兒及青少年，接種流感及新冠疫苗。



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6個月至3歲的幼兒群組接種率「強差人意」

聲明表示，由於過去三年新冠疫情肆虐，市民戴口罩、勤清潔雙手及保持社交距離，均令感染病毒的機會大減，但各年齡層的抗體和免疫能力，則相對缺乏。隨著防疫措施解除，各種合胞病毒、腺狀病毒、副流感病毒等，接二連三感染人群。

聲明又指，季節性流感最令人擔心，參考南半球澳洲疫後經歷的流感季，個案不但較往年早出現，整體流感病例激增的速度，亦比往年急速，突破過去多年的平均數。 因此可預計流感將對沒有免疫力的人群，帶來大範圍的嚴重感染。

聲明續指，港澳兩地近日的流感及新冠疫情有上升趨勢，當中6個月至3歲的幼兒群組的情況最令人擔憂，形容新冠疫苗接種率「強差人意」。惟該兩種病毒引發的重症，主要集中在3歲以下未打齊針的小孩。

同時感染流感及新冠 可引致重症、急性併發症及死亡

聲明並指，市民不可輕視同時感染流感及新冠病毒的風險，高危群組如嬰幼童、孕婦、高齡及長期病患者，更易引致重症、急性併發症及死亡。此外，亦有足夠臨床數據證明，新冠疫苗可預防重症、併發症及死亡，亦可減低康復後出現的後遺症。

聲明又解釋，疫苗可助免疫系統生產記憶細胞，包括與敵人交手的方法，若相同敵人來襲時，記憶細胞便會瞬間指揮作戰，以及生產T細胞及抗體，避免身體受嚴重破壞。若不接種疫苗，身體則需花上長時間應對，讓病毒肆意搗亂的機會。

而嬰幼兒自小接種的多種疫苗，可預防麻疹、小兒麻痺症、百日咳、破傷風等疾病。正因廣泛接種，上述疾病才不再在社會肆虐，其中過去曾造成地球1/3人口死亡的天花，亦因牛痘疫苗的發明，而在1980年宣告消滅。

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聲明亦指，母親身體內的抗體，可透過胎盆及母乳，傳給胎兒或母乳哺育的嬰幼兒。因此聲明呼籲，家長不要再猶疑，應盡快帶同嬰幼兒及青少年，接種流感及新冠疫苗。「家長和照顧者應該從科學角度出發，用疫苗來保護嬰、幼兒童和青少年的健康和生命。」

該12個醫學團體或組織包括︰香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會、防止虐待兒童會、香港助產士會和香港學校護士學會聯合聲明。