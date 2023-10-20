施政報告︱學者倡派錢以外　推教育、房屋、家庭友善措施鼓勵生育

出生率低迷，消息指下周三（25日）發表的施政報告2023將著力鼓勵生育，其中一個研究方向是向每名初生嬰兒派發2萬元。香港教育大學亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利認為只是派錢對鼓勵生育作用不會很大，相信相關措施主要是顯示出政府重視問題。周基利認為只有從教育、房屋、家庭友善等方面入手，方能令夫婦有更大動機生兒育女。



+ 1

據了解，除了研究派發現金津貼，施政報告其他鼓勵生育措施還包括增加託兒服務、在職家庭津貼及「社區保母」服務獎勵金等。

教大周基利倡從教育、房屋、家庭友善等方面入手

周基利今日在電台節目稱，派發現金津貼主要是想顯示出政府重視問題，這是一個開始。他形容生小朋友是「長期投資」，一個即時金額對於夫婦決定不會有太大影響，惟有從教育、房屋、家庭友善等方面入手，令夫婦有更大動機生兒育女，才能根深柢固解決問題。他又提到即使是其他地方推行相關措施，生育率亦維持低水平，「睇到措施有作用但作用唔大。」

鼓勵生育措施不可只集中於某階層

對於優先編配單位，周基利認為僅對某階層的家庭會有幫助，對如已買樓的家庭等誘因不會太大，認為生育措施不可只集中於某一階層，「要照顧到每一個階層。」

周基利認為措施的作用不會很大，他認為有關措施主要是想顯示出政府重視問題。（朱潤富攝/資料圖片）

陳家珮認為派現金津貼是好開始 倡設持續託兒津貼

新民黨立法會議員陳家珮表示5至6年前已提出有關建議，指明白小朋友剛出世時父母有不少事務需要準備，開支很大，提供一筆過款項，除了吸引年輕父母生育，更重要的是一種取態，表示出港府關心香港家庭，她又提到其他地方有生育率低的情況都會有相關措施，認為是好開始。

她續指對於初生嬰兒家庭2萬元不算很多，她提到澳洲疫後出現育兒設施費用昂貴問題，當地政府每家庭一萬元津貼，希望香港政府在措施的門檻上不要設得太嚴荷，「鼓勵生小朋友唔好太多界限喺度。」

她又建議參考日本及韓國等地，持續性的託兒津貼或累進式政策等，當夫婦生育愈多子女，就能獲愈多的稅務寬免。 至於新民黨提出資助婦女雪卵的建議未必獲接納，陳家珮不認同雪卵等同鼓勵延遲生育，指是希望透過生育科技鼓勵遲婚的家庭生育。

▼家計會70年生育計劃宣傳海報▼

