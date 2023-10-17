房委會稱配合生育政策　應准拒同性家庭申請公共房屋　上訴拒接納

房委會的公共房屋政策中，對同性配偶有著不同待遇被指違憲，在兩宗分別涉及公屋和居屋申請的司法覆核案件中，均裁定房委會敗訴。會方不服裁決，並提出上訴指：《基本法》亦有保障傳統婚姻的條文，且現行政策鼓勵生育，但同性結合的家庭未能生兒育女，若同性結合家庭也准申請，亦會影響異性家庭的輪候時間。上訴庭今（17日）下判辭重申，容許同性配偶申請公共房屋的資格，並不影響異性配偶的權利，又指異性婚姻也不一定會有生育，而輪候時間亦非《基本法》列明的保障範圍，裁定房委會敗訴，並需支付訟費。



上訴人為房屋委員會，兩名答辯人分別為涉及公屋申請的Nick Infinger，及涉及居屋申請的李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。Nick Infinger和丈夫在加拿大結婚後，在港以「一般家庭」身份申請公屋，但房委會二人身份不符「夫婦」定義，拒絕其申請；李亦豪的案件則指李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶。吳因而提出司法覆核，但期間去世，李取代吳成申請人。

申請人李亦豪(右)代表其已逝世的丈夫吳翰林繼續訴訟，他在聲明稱，對上訴裁決表示感激。(資料圖片)

吳翰林由提出申請至由李亦豪接手延續的經過。(詳看下圖)

房委會強調基本法有強調保障傳統婚姻

房委會在上訴人提出多上訴理據，包括指原審法官只引用《基本法》第25條，即「香港居民在法律面前一律平等」，認為兩名答辯人因為是同性配偶而不獲與異性伴侶的同等待遇，故認為政策違憲。但房委會卻引用《基本法》第36和37條，強調保障異性結合的傳統婚姻制度，現行政策正是保障他們的權利，故認為並無違憲。

准同性家庭輪候不影響異性配偶權利

上訴庭不同意看法，就公屋政策而言，若房委會容許同性伴侶具申請資格，並同樣能輪候公屋，並不會影響異性配偶侶的權利。雖然這或會影響異性夫妻的平均輪候時間，但輪候時間並不在《基本法》的保障範圍。上訴庭認為同樣理據亦適用於居屋政策。

此外，房委會指居屋政策會影響給予異性家庭的居屋單位，現有的政策不鼓勵同性結合的家庭購買居屋，令提供予異性伴侶的單位增加。惟上訴庭認為這說法只屬推測，沒有證據支持。

異性婚姻家庭也不一定會生育

房委會又稱，現行政策是鼓勵市民生育，組織家庭，但同性結合的家庭未能生育子女。房委會在處理相關政策時，應有較大彈性，以支持人口政策。但上訴庭卻反駁稱異性夫婦亦有不能生育，或不願意生育的情況，另同性結合的家庭亦可透過領養或人工受孕方式育有子女，故同意原審法官處理相關政策是否涉及不同的待遇的看法。

已考慮對傳統婚姻的保障

房委會又指原審法官未有根據《基本法》對保障傳統婚姻給予較大比重，但上訴庭同意原審官的處理，認為他已慎重考慮在保護傳統婚姻之餘，仍認為現行政策涉及歧視，因而駁回房委會的上訴。

案件編號：CACV81/2020、CACV362/2021