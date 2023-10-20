情緒病母將患過度活躍兒子倒吊　猶如病人照顧病人　判感化18月

患情緒病的單親媽媽，見過度活躍的8兒子只顧玩iPad及欠交功課，將兒子倒吊旋轉，再以膠紙封住其雙眼和用針刺手。單親母早前被裁定虐兒罪成，求情稱照顧較頑皮的兒子感吃力，又不懂處理情緒，猶如「病人照顧病人」。裁判官曾慶東今（20日）在西九龍法院判刑指，雖能想像被告照顧兒子的困境，但父母對孩子使用暴力，或令孩子仿效，甚至視暴力為無物，考慮到兩母子感情依然深厚，判她接受18個月感化。



女被告W.T.L.（45歲），被控於2022年9月18日，於葵涌邨住所故意襲擊男童 X，導致其相當可能受到不必要的健康損害；及於2021年9月1日至2022年8月31日，在同地虐待男童 X。

女被告WTL在西九龍法院被裁定虐兒罪成，被判感化18佪月。(資料圖片)

教養男童X較一般小孩困難

曾官判刑時指，本案是一宗不幸事件，X有過度活躍、專注力不足及抗拒性行為，性格頑皮，可以想像X的教養方式比一般小孩更困難。

被告兩歷失敗婚姻並需獨力撫養兒子

另一方面，被告經歷兩次失敗婚姻，案發時獨力撫養X，法庭能明白她面對的困難。畢竟教養有方法，父母有時或要懲罰孩子，體罰亦有可能發生，但這是法律不容許的，何況被告當時使用的方式較嚴重。

官憂孩子會從父母身上學習暴力

曾官續指，研究顯示暴力是透過學習所得，父母對孩子使用暴力，孩子便會學懂暴力，這種不良行為會一代傳一代，孩子成長後或會視暴力為無物，甚至可能在其他場合應用。

母子情深分隔非最好選擇

不過，創傷報告顯示，X對母親感情深厚，仍想與母親同住，入住院舍期間繪畫一幅寫上「I Love You Mom」的畫作，與此同時他的反叛行為亦有增加，可見分隔母子並非最好選擇，最終判被告接受18個月感化令，期間她需按感化官指示接受精神及心理輔導。

律師形容情況如一個病人照顧另一個病人

辯方律師求情指，被告本身患情緒病，不懂處理自身情緒，又要獨立撫養有不少問題的X，情況如同「一個病人照顧另一個病人」，她所面對的困難和辛酸只有自己知，雖明白這些因素皆非犯案借口，但希望法庭體諒她非因有暴力傾向或要發洩，只是希望X不要沉迷玩iPad和欠交功課。

本案未影響兩母子關係

律師又指，X自幼由被告照顧，兩母子相依為命，血濃於水，X因本案入住家舍，但他仍想與被告同住。被告明白本案或會影響兩母子關係，但她不會放棄兒子，只盼事件早日平息，讓二人可以重新開始。

案件編號：WKCC4065/2022