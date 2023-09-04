英國Baby Bellies嬰兒零食疑受黃曲霉毒素污染　長期攝入可致肝癌

食物環境衞生署食物安全中心今日（４日）指，英國進口Baby Bellies品牌嬰兒零食Organic Blueberry Puffs（有機藍莓泡芙）懷疑受黃曲霉毒素污染，每公斤含0.14微克黃曲霉毒素B1，超出法定標準，如長期攝入會引致肝癌 對乙型肝炎帶菌者有較大風險。中心呼籲，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



從網上商店抽樣檢測 每公斤含0.14微克黃曲霉毒素B1

食物安全中心指，英國進口Baby Bellies品牌嬰兒零食Organic Blueberry Puffs (Little Bellies Organic Blueberry Puffs)懷疑受黃曲霉毒素污染。該產品淨重量為12克，最佳食用日期為2024年4月4日之前，而經銷商為Woolies Limited。中心呼籲，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

中心表示，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示樣本每公斤含0.14微克黃曲霉毒素B1。中心又指，已知會涉事網上商店及經銷商上述不合格化驗結果，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2335 0511，查詢上述產品的回收事宜。

法例規定可容許最高濃度為每公斤含0.1微克

中心重申，根據《食物內有害質規例》（第132AF章）的規定，任何其他擬主要供不足36個月大的人食用的食物（以奶類蛋白質製造的嬰兒配方產品及較大嬰兒及幼兒配方產品除外）黃曲霉毒素B1的可容許最高濃度為每公斤食物含0.1微克。

長期攝入會引致肝癌 對乙型肝炎帶菌者有較大風險

中心解釋，天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

中心又呼籲市民，如曾購買受影響產品，應停止食用。為避免攝入過多霉菌毒素，市民應保持均衡及多元化的飲食，減低因偏食某幾種食物引致的風險，並避免食用發霉或受損的食物。中心表示，會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。