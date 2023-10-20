港大頒名譽大學院士　校長張翔及校委會主席王沛詩同台

香港大學今日（20日）舉行名譽大學院士頒授典禮，共有七人獲頒授，當中三人對新冠疫情作出貢獻，包括港大公共衞生學院榮譽教授福田敬二；中大呼吸系統科講座教授許樹昌，以及港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇。



港大近期校政風波主角校長張翔及校委會主席王沛詩一同出席，二人分坐主禮台兩旁。張翔與大學副校監李國寶同坐台上右邊，而王沛詩則與首席副校長王于漸坐台上左邊。



港大今日舉行頒名譽大學院士儀式，前排左起一至四：首席副校長王于漸、校委會主席王沛詩、副校監李國寶及校長張翔等出席。（梁朋鵬威攝）

▼2023.10.20 許樹昌、袁國勇等七人獲頒發名譽大學院士▼



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共七人獲頒授 其中三人對疫情作出貢獻

港大今日傍晚於於黃麗松講堂，舉行名譽大學院士頒授典禮，以表揚他們對大學及社會的貢獻，由港大副校監李國寶主禮。今年共有七人獲頒授，佔近半為對新冠疫情作出貢獻的人士，包括︰星島新聞集團主席蔡加讚；全國政協委員、協成行發展董事總經理方文雄；港大公共衞生學院榮譽教授福田敬二；中大呼吸系統科講座教授許樹昌；已故著名建築師譚榮芬的妻子譚麥美燕；企業家、建築師及慈善家黃英傑；港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇。

▼2023.10.20 港大舉行名譽大學院士頒授典禮▼



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張翔寄語師生擁抱改革帶來的改變

港大校長張翔在頒授典禮致辭表示，今次獲授銜的的人士，部份在疫情中發揮重要角色，並讚揚他們致力於醫療、教育、慈善及扶貧，榮幸邀請他們加入港大的家庭。他又指，港大正踏上變革之旅，寄語全校師生需擁抱改革以及所帶來的改變，才可適應學術界不斷的變化。