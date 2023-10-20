精進建築致命工傷︱何永賢指一旦被釘牌　公營房屋工程難免受影響

興聯集團旗下兩間精進系建築公司近三年多發生四宗致命意外，六名工人死亡。其中負責公營房屋項目的「精進建築有限公司」（下稱精進建築）牌照已到期，發展局正審理其續牌申請，業界關注會否如「精進建築工程有限公司」（下稱精進工程）被釘牌而要停止工程。



房屋局局長何永賢今晚（20日）出席活動後表示，同事每日均向她匯報情況，團隊亦親自到地盤看管項目，但她承認一旦精進建築被釘牌，難免可能有些工程會受到影響，強調已做好風險管理，研究不同情況應如何應對，將風險及影響減至最低。



兩間精進共涉四宗致命意外奪六命

屋宇署周三（18日）公布拒絕精進工程續牌，下月16日起被剔出一般承建商註冊名單，不能再承接建築工程。由其負責的五個私人樓宇項目的發展商，必須另安排建築商繼續項目。

精進工程涉及去年油塘東源街親海駅地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死；而精進建築則共涉及三宗致命意外，其中去年9月初觀塘安達臣道房協地盤天秤倒塌，造成3死6傷慘劇。

何永賢：安全一定在我們的心是第一位

精進建築承包多個房屋署公營房屋項目，何永賢在晚上活動後說：「工地安全永遠永遠都是我們的首位，我們做工程，安全一定在我們的心是第一位。」她指精進建築現時正負責包括房委會的公營項目，強調同事每日均向她匯報，而房屋署的團隊專業都有親自到地盤看管項目，希望未來繼續確保工程安全。

屋宇署正審精進建築的續牌申請，被問到一旦如同精進工程被釘牌，公營房屋項目工程進度會否受到影響，何永賢表示，工程項目永遠預備各種情況出現，例如天氣欠佳或疫情期間所遭遇的情況，因此當局今次亦做好風險管理，在合約的基礎下，研究不同情況應如何應對，例如條款等。

她承認一旦精進建築不獲續牌，必有影響，「難免可能有些工程會受到影響，我們的問題就是怎樣控制好風險，將風險減到最低，將影響減到最低。」

▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼



▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼

