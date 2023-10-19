精進工程釘牌｜工權會形容向業界發警號　料精進建築將同遭拒續牌

興聯集團旗下兩間建築公司的地盤，過去三年多共發生四宗致命意外，釀成六人死亡。其中精進建築工程有限公司（精進工程）不獲續牌，11月16日起將從一般承建商名冊除名，同系的精進建築有限公司（精進建築），其續牌申請仍在處理中。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早（19日）在電台節目指，今次的事對業界而言亦是如同響起警號，「如果唔注意安全，發生嚴重意外，會有嚴重後果。」但在重罰以外，她說更應關注如何做好職安，長遠而言，當局需要做好安全文化的教育。



與精進工程同系的精進建築同樣涉及嚴重工業意外，她相信政府在處理續牌時有參考到該些公司涉及的工業意外，估計精進建築也很大機會遭拒續牌，「（精進工程）一單（工業意外）都有，相信對另一公司（精進建築）懲處都唔會有大改變。」



▼10月16日 精進工程不獲續牌▼



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▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在電台節目表示，今次政府出手重、非常嚴厲，印象中以往不曾出現這種情況， 「相信今次政府嘅做法，係見到情況嚴重先咁處理。」有些工友家屬聽到這件事，有人贊同、仍然為親友在工業意外中離世感到憤怒，也有人擔心會影響該公司員工的生計。

她續指，今次的事對業界而言亦是如同響起警號，「如果唔注意安全，發生嚴重意外，會有嚴重後果。」除了重罰以外，她說更應關注的是怎樣做好職安，如一間公司連續發生意外，反映其管理有問題，如該公司無法自行檢討， 政府是需要介入。長遠而言，當局需要做好安全文化的教育。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（資料圖片／羅國輝攝）

據政府昨日的公布，精進工程不獲續牌，11月16日起將從一般承建商名冊除名，該公司的三名獲授權簽署人亦遭除名。被問到會否擔心這些獲授權簽署人轉投其他公司再繼續工作，蕭倩文指，他們重新加入名冊要再經審核，期望審核的委員會能做好把關，她也相信屆時委員會將參考上述人士的往績，上述人士也要展示自己有所反省，意外後曾做甚麼事去改善職安等。

至於同樣涉及嚴重工業意外、與精進工程同系的精進建築，其續牌申請仍在處理中，蕭倩文相信政府在處理續牌時有參考到該些公司涉及的工業意外，認為精進建築涉及兩宗工業意外、涉及的死傷人數亦多，估計精進建築的續牌申請，當局也會有類似的處理，「（精進工程）一單（工業意外）都有，相信對另一公司（精進建築）懲處都唔會有大改變。」

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▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼

