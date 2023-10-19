精進工程釘牌｜同系公司未除牌可接手未完工項目　機制下難誅九族

興聯集團旗下「精進系」被揭涉及多宗奪命工業意外。發展局周三（18日）公布，將「精進建築工程有限公司」（精進工程）釘牌。然而，同屬「精進系」的其他承建商仍可承接工程，有業界擔心有人可「借屍還魂」，交由同集團子公司，接手未竣工工程。



有建築界人士分析，以往例子顯示，業界或會以被釘牌公司承建商同系其他公司承接未完成工程，免令工程成本增加，雖然最終決定權在發展商，但為趕及工期，或會同意承建商提出由同系公司接手的決定。



立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓表示，現有機制僅針對一間出事的承建商，難以因為個別子公司的情況而牽連到整個集團其他公司，當局批出承建商牌照是要視乎有關公司是否符合承建商的條件，而非個人喜惡，故難以做到「誅九族」。



▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



+ 5

以同系持牌公司「左手交右手」承接被釘牌公司餘下工程情況普遍

一名資深建築業界人士分析指，業界普遍會以同系其他仍持有有效承建商牌照的公司，承接被釘牌公司餘下的工程，亦即可以將工程「左手交右手」予同集團其他子公司，以避免在重新招標或邀請其他承建商接手，而令工程成本增加，同時亦可避免工程延誤致被發展商追討賠償，變相「借屍還魂」。

發展商因換承建商引致的損失可按合約追討

以今次情況為例，他指，發展商有權否決精進工程以同系公司「執手尾」，惟發展商一般會為了趕及工程期，而同意承建商決定，以免有準業主「撻訂」，而招致更多損失或麻煩。不過，若發展商堅決反對，相關工程延期或成本上漲等損失，仍可按合約向精進工程追討。

測量師學會會長黃國良。（資料圖片／林穎嫺攝）

測量師學會會長黃國良相信精進工程釘牌對工期影響不大

測量師學會會長黃國良表示，精進工程被「釘牌」後，可在一個月內尋找其他承建商接手工程，新承建商須得到發展商批准，但相信現時停工期僅一個月，只要精進工程期間能找到承建商，對工期影響不大，而發展商在制訂樓花期時，亦會預留緩衝期，故相信對收樓日期影響不大。

精進工程母公司興聯集團至少3公司牌照仍有效

發展局局長甯漢豪周三（18日）表示，精進工程母公司興聯集團旗下的6間公司，當中有3間屬於屋宇署的一般建築承建商，除了已被釘牌的「精進建築工程有限公司」、正在續牌的「精進建築有限公司」外，餘下的「精進營造有限公司」，牌照將於今年12月底到期，若其在牌照到期前提交文件續牌，在當局審批期間，牌照可繼續有效，

+ 2

查冊顯示，興聯集團董事為潘樹容，進一步查冊發現，有多間以他擔任董事的公司，當中有至少兩間仍在一般建築承建商名冊上榜上有名，包括先越高科有限公司，以及卓越天工有限公司，當中後者的牌照到2026年2月才屆滿，換言之，興聯至少有三間未到期公司，可承接精進工程餘下的工程。

謝偉銓稱政府難以插手：發展商有權自行選擇合資格承建商

立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓表示，現有機制僅針對一間出事的承建商，難以因為個別子公司的情況而牽連到整個集團其他公司，故現有機制的確可以容許發展商將餘下項目交予精進工程同系的其他承建商。他又強調，私人項目屬於自由市場，發展商有權自行選擇合資格承建商，政府難以插手介入。

立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓（資料圖片／林靄怡攝）

被問到若精進工程可將項目交予同系其承建商是否漏洞，謝偉銓強調，當局批出承建商牌照是要視乎有關公司是否符合承建商的條件，而非個人喜惡，故難以做到「誅九族」。

他續指，審批委員會須視乎調查結果，以有足夠證據就個別公司的續牌申請作出審批，難以從表面下判斷，惟精進工程的調查及審批歷時長達近一年，情況並不理想，認為當局可檢討現時的審批時間。

「精進系」接連發生意外 謝偉銓認為餘下工程再交「精進系」不合邏輯

不過，曾在發展商任職的他認為現時「精進系」接連發生工業意外，惹起社會關注，加上現時工業意外相關的罰則已「加辣」，若將餘下工程再交予「精進系」亦不合邏輯。