精進工程拆局｜限期前申請審批期間牌照仍有效　若涉面試需時難料

去年12月牌照到期的「精進建築工程有限公司」周三（18日）遭當局拒續牌，下月16日起被剔出一般承建商註冊名單。牌照到期至周三長達10個月，此「空窗期」間精進工程何解仍可進行工程？一般理解，續牌應在牌照屆滿前進行，為何又會出現令人錯覺的「滯後」程序？從業界人士分析及相關文件可得答案。



有熟悉承建商註冊程序的業界人士指，承建商可在牌照到期前4個月至28日申請續牌，而只要在牌照屆滿前提出申請，一直至屋宇署批出結果前，牌照仍然有效，有關承建商在期間仍可進行工程。他指，一般續牌3個月可完成，或因「精進工程」有不良紀錄及個案複雜，政府需深入審查其是否合適註冊，因此花了10個月時間。



至於同系的「精進建築有限公司」，其牌照今年4月到期，屋宇署仍處理申請，在此半年間，「精進建築有限公司」本月10日位於佐敦渡華道消防局的地盤便發生致命意外。對於可否縮短審批時間，測量師學會建築政策小組主席何鉅業就指評核過程涉及許多因素及細節，但若已查明承建商無能力保障工程安全，可盡快公布結果。



▼10月10日 佐敦渡華道消防局的地盤致命工業意外▼



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因應去年12月油塘地盤工字鐵下塌造成的致命工業意外，發展局昨日宣布經承建商註冊事務委員會審批後，決定拒絕批出「精進建築工程有限公司」續牌申請。

承建商註冊事務委員會評審成員大部份由相關專業註冊管理局提名

「精進工程」牌照原於去年12月到期，其續牌審批期長達10個月，屋宇署署長余寶美昨日指出，署方因應油塘建築地盤奪命意外事宜，今年初將續期申請轉介至獨立的承建商註冊事務委員會面試評審，經過多輪面試後，委員會認為其地盤安全、監督工作未能達標，故拒批牌照。

承建商每次註冊期3年 屆滿前4個月至28日須提續牌申請

署方指，承建商註冊事務委員會評審成員，大部份是由相關建築專業註冊管理局所提名。翻查屋宇署網站，一般承建商註冊期為3年，承建商須在有關註冊有效期屆滿日期之前4個月內、但不遲於該日期前28日，向建築事務監督提出續期申請。

有熟悉承建商註冊程序的業界人士指，現時條例註明，承建商在提早申請至接獲屋宇署批出決定文件期間，其牌照仍然有效，故承建商在期間仍可進行工程。

續牌兩大條件：證明公司有資源續任承建商及申報有否定罪紀錄

他續指，一般情況下，申請續牌的承建商需符合兩大條件，包括證明公司有資源繼續擔任承建商，包括由技術董事（technical director）承諾公司有足夠的獲授權簽署人（authorised signatory）維持公司運作，以及在申報在牌照有效期內有否定罪紀錄。

他表示，若承建商曾有定罪紀錄，屋宇署將會召開委員會審理牌照申請，包括約見技術董事和獲授權簽署人解答相關案件的情況。

一旦召開委員會審批期較長 難言需時多久

被問到精進建築工程個案仍未定罪，他解釋指，除了已定罪個案外，當局亦有權在續期申請時，就懷疑有問題個案，召見相關技術董事和獲授權簽署人，並就相關個案展開調查和搜證工作，坦言相關一旦召開委員會，審批期便會較長，亦「好難講」需時多久。

根據現行續牌程序，若申請者完全符合快速審批要求，則會在28日內取得申請結果。倘發生一些事件或情況，委員會必須就承建商是否適宜註冊一事進行審議，包括觸犯《建築物條例》被定罪或紀律處分、觸犯嚴重勞工安全罪行被定罪；以及因技術勝任程度及管理能力未符標準，有關工程質素、失當行為及地盤安全的因素，而被禁止競投發展局、房屋委員會或相關部門工程等事件。

若承建商發生上述需重新審議其註冊情況時，委員會面試範圍會視乎該類事件及情況的性質及嚴重程度而定；倘承建商、獲授權簽署人等有不當行為，委員會則需就其有關人員勝任程度和能力、安全管理再地盤管理事宜進行評審等。

續牌申請若須轉交委員會 相關人士需接受面試審核

屋宇署網站例明，如續牌申請須轉交承建商註冊事務委員會審議，相關申請人需接受委員會的面試 ，署方一般會於面試的4星期前通知你有關的安排，並於承建商註冊事務委員會審議後的3個月內將結果通知申請人。

▼ 2022年9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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何鉅業稱一般約3個月可批牌 面試最多1次

熟悉承建商註冊事宜的測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，一般承建商牌照到期，會提早數月提交申請，屋宇署約3個月左右已可批出牌照，面試也只有1次。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

何鉅業稱倘查明承建商無能力保障工程安全可盡快公布結果

他稱，相信涉事承建商因有不良紀錄，故屋宇署及委員會根據事實基礎去特別處理，包全方面評估其工程安全及質素等，是否達到適合水平，因此當局處理今次申請時會小心行事，需花時審查。對於能否縮短審查時間，何指評核過程涉及許多因素及細節，「係咪要用咁多時間就政府先知」，但認為倘已查明承建商無能力保障工程安全，可盡快公布停牌結果。

▼2022年12月14日 油塘東源街地盤鐵器工人被巨型工字鐵壓死▼



同系精進建築4月牌照到期至今未有結果 佐敦地盤本月發生致命工業意外

至於同系涉及去年9月安達臣道冧天秤意外的「精進建築有限公司」，其牌照今年4月到期，屋宇署仍處理其申請，在此半年間，「精進建築有限公司」本月10日位於佐敦渡華道消防局的地盤便發生致命意外。屋宇署署長余寶美昨日解釋，在法例下，承建商在屆滿日期前準時提供申請，直至署方完成處理其申請前，有關牌照仍然有效，署方正在處理「精進建築有限公司」的續牌申請。

謝偉銓：可檢討審批時間及精簡程序

立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓表示，審批委員會須視乎調查結果，以有足夠證據就個別公司的續牌申請作出審批，難以從表面下判斷，惟精進工程的調查及審批歷時至少10個月，情況並不理想，認為當局可檢討現時的審批時間，精簡整個審批程序。

▼10月16日 精進工程不獲續牌▼

