精進工程停牌︱同系精進建築涉1.4萬伙公營屋　房委會：未見異常

去年12月牌照到期的「精進建築工程有限公司」周三（18日）遭當局拒續牌，下月16日起被剔出一般承建商註冊名單。房委會建築小組委員會主席陳志球表示，每月會開會跟進各項工程有否延誤等，做法恆之有效，已提高對其姊妹公司精進建築的警覺，特別監察精進建築旗下各項工程的進度及施工表，料涉近13,900個單位。



被問到預計年底落成的項目會否有需要由其它公司接手，他僅表示，按照目前監察情況一切正常，一旦出現異常情況，亦要考慮一籃子因素去決定應對方式，強調「𠵱一刻冇話預備要take over（取替）佢。」



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房委會提高監察精進建築負責項目 未計劃換承建商

房委會建築小組委員會主席陳志球出席電台節目時表示，房屋署一直有專隊監察施工、工地安全及項目進度；房委會建築小組每月亦會開會跟進各項工程有沒有延誤等，做法恆之有效。

他續指，精進建築現負責四個項目，同屬興聯集團的另一子公司精進建築工程遭當局拒續牌後，房委會已即時提高警覺，特別監察旗下各項工程的進度及施工表，料涉近13,900個單位，而精進建築現時公司運作及工程進度均正常，有一至兩項目今年底出入伙紙，人手調配上更靈活，暫時未見有異常的情況。

陳志球又多次被主持問到預計年底落成的項目會否有需要由其它公司接手，他指按照目前監察情況一切正常，一旦出現異常情況，亦要考慮一籃子的因素去決定應對方式。他強調，「𠵱一刻冇話預備要take over（取替）佢。」他續指，過往未曾出現過轉換建築公司接手現有項目的情況，不過強調一般建築商名冊上有不少公司可供選擇。

建造業總工會：建築工程停牌後 料有900工人影響

就精進建築工程停牌，香港建造業總工會理事長黃平預料，約有900個工人會受到影響，當中涉及多個工種。不過他認為對工人的影響不會太大，因為只要繼續開工，就應該有糧出，主要隱憂是未知接手的新承建商會否聘請同一批工人，但現時市場上熟練工人不多，現有工人熟習項目有一定優勢。

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