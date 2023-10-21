施政報告｜政黨倡醫療券使用擴至灣區　應涵蓋牙醫　紓港睇牙困局

新一份《施政報告》下周三 （25日）公布，有消息傳出醫療券的應用範圍，可能擴至大灣區三至五間 「三甲醫院」。工聯會今日（21日）發布調查指，逾96%受訪者認認本港的牙科醫療費用過高。有政黨建議，擴展醫療券使用範圍至灣區三甲醫院或認可的私營醫療集團使用，當中包括跨境牙科醫療服務，並建議增設至少2,000元牙科醫療券。



調查揭香港看牙難、費用貴

工聯會今日發布一項有關港人「睇牙難」的調查。調查訪問1,105人，其中超過8成受訪者為51至71歲或以上市民。結果顯示，有6成受訪者在過去5年最少接受了三次或以上的牙科服務，反映市民使用牙科服務比較頻繁。調查中，超過6成人過往接受洗牙及補牙服務，其次有4成人曾接受過拔牙服務。

調查亦指，大灣區城市如中山、深圳和廣州的牙科服務收費比本港公、私營牙科診所均低6至9成，有超過兩成受訪者最大一筆牙科開支超過15,001元；另有超過96%受訪者認同，本港的牙科醫療費用過高，港人前往內地看牙成為大趨勢。

退休公務員羅先生，他稱未來如果醫療券可以在深圳以外的醫院用上的話將對他而言，是十分大程度的跨境醫療支援。（洪芷菁攝）

退休公務員羅先生現時居於惠東，他稱未來如果醫療券可以在深圳以外的醫院用上的話，將對他而言，是十分大程度的跨境醫療支援。作為退休公務員，他稱以往每年都有一次洗牙服務，但自去年開始這項服務已由每年一次減至每三年一次，反映現時政府衛生署牙科服務嚴重不足。

倡擴醫療券使用範圍至廣州、中山、東莞

工聯會理事長黄國表示，現時香港醫療券只能在深圳的香港大學深圳醫院及其轄下的華為荔枝苑社會服務中心中使用，而近年到內地大灣區城市居住及養老的市民愈多，跨境醫療合作是大勢所趨。他建議，香港醫療券的使用範圍有需要盡快擴展到內地較多港人定居灣區城市（如廣州、中山、東莞）的三甲醫院或認可的私營醫療機構。

工聯會理事長黄國建議，香港醫療券的使用範圍有需要盡快擴展到內地較多港人定居灣區城市的三甲醫院或認可的私營醫療機構。（洪芷菁攝）

增設至少2000元牙科醫療券

他又建議，醫療券更可進一步優化，使用範圍應可以考慮擴展至身體檢查、醫學化驗(CT-MRT等)，以及直接購買內地醫保。以「錢跟人走」的方式，善用內地醫療資源充足的背景下，結合跨境醫療互相支援的方式，破解香港公營醫療的壓力。工聯會秘書長馬光如建議，政府增設至少2,000元牙科醫療券，資助長者做定期牙科檢查。

工聯會秘書長馬光如建議，政府增設至少2,000元牙科醫療券，資助長者做定期牙科檢查。（洪芷菁攝）

建口岸區綜合牙科醫院、跨境救護車服務

工聯會亦建議，參考港大深圳醫院模式，在深港口岸區域建立港式服務的綜合牙科醫院；爭取以購買醫療服務的方式，資助醫管局輪候手術時間較長的病人到港大深圳醫院接受治療；盡快落實 「國藥港用」，惠及病人及更好支援罕有病者；資助港人購買內地醫保；參考澳門，容許香港醫療券購買內地醫保；跨境救護車服務 「點到點」的方式護送兩地患者到醫院。