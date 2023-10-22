新冠流感雙夾擊｜高拔陞：冬季要好小心　呼籲趁黃金時間接種疫苗

夏季流感高峰期稍為回落，冬季流感將至，醫管局行政總裁高拔陞今早（22日）在電視節目表示，流感高峰期最近已稍為回落，公營醫療系統壓力稍有紓緩，但認為現已全面復常，再無口罩令，過去幾年亦無大型流感爆發，料市民抵抗力較差，今年冬季在新冠及流感雙夾擊下「要好小心。」他又呼籲大眾要趁最近天氣未轉冷，把握「黃金時間」接種疫苗，特別是長者、 慢性病患者及小朋友。



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醫管局行政總裁高拔陞在電視節目表示，在剛過去一段時間出現的流感高峰期，最近已稍為回落，公營醫療系統壓力稍有紓緩，但部份醫院在不同時段，仍會錄得較多人求診。

他續指，近來出現的流感大多是甲型H3流感，新冠的病毒株則與以往相同並無改變，患者病情的嚴重程度與過去相約。至於肺炎支原體，他稱百分比雖有上升，但最近數字仍在5%以下，暫時對服務影響不大。

醫管局呼籲家長盡快為子女接種流感疫苗。（資料圖片）

高拔陞表示，現已全面復常，再無口罩令，過去幾年亦無大型流感爆發，料市民抵抗力較差，部份小朋友也甚少曝露於上呼吸道感染，今年冬季在新冠及流感雙夾擊下，雖難以估計未來的情況，但表明「整體冬季要好小心。」

高拔陞指，不論是新冠還是流感，有機會重複感染，近來亦見到不少人出現上呼吸道的病徵，擔心相關患者的數字會上升，他也強調預防是首要，因疫苗接種後要一段時間才能有保護作用，呼籲大眾在最近這段天氣未轉冷的黃金時間接種疫苗，特別是長者、 慢性病患者及小朋友。

他又提到，過去的流感季節，公立醫院只有約40%醫護會接種，但現時較開始接種約四星期，已經有40%人接種，相信因新冠疫情，大家對接種疫苗比較習慣。

醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片／梁鵬威攝）

在病床運用方面，高拔陞指醫管局有中央指揮中心，首先會用好急症醫院的病床、其次是一些療養醫院的病床，以及私院的病床，如果需求進一步提高，也會利用北大嶼山醫院香港感染控制中心、及河套醫院等設備。

提到醫護人手問題，高拔陞表示，雖然過去幾年流失率嚴重，至近年才回穩，但事實上，過去數年醫護人數其實有增加，惟這些人手增加，追不上老齡化、慢病令需求增加的速度，才令整體流失率嚴重。

他續指，醫管局近年不止透過改善待遇留住現有人手，亦有退休延任的安排，有近八成屆退休之齡的醫護會繼續工作；此外，局方也有開源，如到外地聘請醫生、推動交流計劃等，希望將醫護人手維持在穩定水平。

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提到外地聘請醫生，高拔陞認為現時成功招聘逾百名醫生的數字理想，又指醫管局有辦公室為他們處理住宿、孩子教育等問題提供協助及意見，他期望能讓外地聘請的醫生見到「返嚟香港有好處」，見到成效也有助未來在外地請到更多醫生。

他又指，醫護人手仍然是以本地人手為主力，局方推動多個人才計劃是希望「多多益善」，期望大灣區醫療人才交流計劃未來能吸引逾百人才來港，環球醫療人才匯聚計劃則期望能吸引約四、五十人來港。他表示，計劃之初「大家都想小心做好件事」，但也希望未來能延長來港時間，以便有更成熟的交流及經驗傳承。

至於香港醫護北上交流的安排，他稱希望今年內、或最遲明年第一季可安排香港醫護北上，他又形容即使在醫護人手緊張情況下，派香港醫護出外培訓、交流，也一定不會是「得不償失」，因為他們會將技術帶回香港，市民必然能從中得益。