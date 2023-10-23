重陽節｜將軍澳墳場封路不便　長者冀有扶手梯　子孫奇招運送祭品

本港各大墳場每逢清明節、重陽節前後數個周末及節日當天，都會實施封路，其中將軍澳華人永遠墳場位處山上，孝子賢孫想在假日前往拜山，都要徒步登高。今年重陽節，柴灣墳場剛啟用扶手電梯方便市民登山拜祭，有前往將軍澳拜山的市民都異口同聲表示，希望有相同設施，讓他們受惠。



今早（23日）到將軍澳拜山的人流不算擠擁，華永會如常安排免費供電動車接載長者或特別有需要人士上落山，有舉家登山的長輩要輪候一小時方能登山會合子孫，有市民出動模型車「運送」重逾十公斤的祭品運送上山，省卻人力。



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9架電動車接載有需要人士上落山

位於將軍澳墳場「對面海」的柴灣墳場，上周四（19日）啟用扶手電梯，連接柴灣港鐵站附近的新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所，登山後亦可衷往柴灣墳場。

今早10時多，前來將軍澳墳場的人流未算擠擁，山腳處有不少長者在等候免費電動車接載上山，現場負責的職員指，電動車由2020年開始服務，今年已新增至9架電動車提供接載服務。

其中候車的市民黃伯伯指，年紀大難以徒步上山，有電動載接送會方便攜帶大型祭品上山；患有哮喘病的麥小姐亦指，電動車方便她上山；手抱嬰兒的楊太回程才知道有電動車，也輪候下山。他們三人都表示，希望將軍澳墳場都有扶手電梯登山。

孔伯伯相約家人在上午10時半到山腳集合，他先到電動車站輪候，因班次疏落，預告要等到11時半才有車。他表示，候車要一小時，憂慮家人拜祭完畢下山，自己仍未上山，「呢個係家庭活動，夾硬分散晒 。」不過，有趣的是記者在登上途中，遇到孔伯伯的兒子孔先生。

模型車拖拉祭品以省氣力

孔先生表示，每年重陽，一家過十口都會前往拜祭，因為人多及分散出發，到人齊上到墳前都已11時半，剛好他爸爸（孔伯伯）所坐的電動車載到他上來，一家人終於齊集拜祭祖先。他表示，因祭品數量多，過去兩年都會出動大比例型模型車拖十多公斤拉祭品上山，「無人車拖力夠大。」

孔先生指過去兩年都會出動大比例型模型車拖十多公斤拉祭品上山。(容嘉儀攝)

步行上山約30分鐘 天氣清涼未見辛苦

吳先生一家五口，走了約半小時的山路前往拜祭，他指今日人流不多，天氣清涼，即使帶兩名孩子上山亦未見辛苦。問及會否贊成山路興建扶手，吳先生稱有的話可以方便他們拜山，其母親亦表示歡迎，稱可以幫助長者。

剛拜祭完下山的羅女士指，認為先人只會在重陽及清明正日才會收到祭品，特意今日前來拜祭。