重陽節｜上柴灣墳場有新選擇　新廈街坐扶手電梯直上哥連臣角道

明日（23日）是農曆九月初九重陽節，不少市民會到墳場拜祭先人，上山的道路「考驗」不少孝子賢孫，今年到柴灣墳場有一個較為舒服新選擇。興建約五年的連接柴灣新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的行人通道，已於上周四（19日）啟用，市民可由新廈街乘搭扶手電梯，上到哥連臣角道，再前往山上各墳場或靈灰安置所，免卻排長龍等巴士或沿連城道斜路上山。



新廈街坐扶手電梯重陽朝7晚7運作

按食物環境衞生署公布，扶手電梯及行人通道連接柴灣新廈街（鄰近柴灣地鐵站A出口）與哥連臣角新廈靈灰安置所，同時可以直達哥連臣角道旁的第一靈灰閣，又或向右前往第三靈灰閣及一帶的墳場，屬平路，或是向左前往第二靈灰閣一帶，不過都是向上斜路。

食環署表示，該通道的開放時間為星期一至星期日上午8:30至下午6:00。為疏導人群，重陽節當日的服務時間會延長，開放時間為上午7:00至下午7:00。

署方指為了確保使用人士的安全，使用扶手電梯時務必遵守以下規則：

一、 請在電梯上左右穩固站立、緊握扶手及切勿在電梯行駛時走動；

二、 請勿將身體靠得太近電梯邊緣，確保衣物、鞋帶或任何其他物品不會接觸到扶手電梯的移動部件；

三、 切勿攜帶過大或過重的物品上扶手電梯，以免造成阻塞或安全風險；及

四、 在發生緊急情況或故障時，請立即通知現場工作人員並遵從指示。

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城巴在重陽節當日設有兩條專線巴士往來柴灣墳場（歌連臣角）至港鐵柴灣站（388號）及筲箕灣站（389號），在往年柴灣站外都會出現長長人龍等巴士情況，有些孝子賢孫則會選擇帶拜祭品經連城道行上山。

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