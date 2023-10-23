重陽節｜扶手電梯4分鐘直達哥連臣角　孝子賢孫：方便好多！

為了疏導到柴灣墳場以及歌連臣角的人潮，位於新廈街的扶手電梯及行人通道於上周四（19日）正式啟用，趕及重陽節方便掃墓人士使用，今日（23日）正值重九正日，有掃墓的市民稱，以往行斜路上山需20至30分鐘，改用扶手電梯只需3、4分鐘便到達，直呼「方便好多，無咁辛苦」。



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今日（23日）為重陽節，為疫後首次不用戴口罩的重陽節，一眾孝子賢孫上山拜山，亦有家庭三代同堂一同拜山。為疏導候車人潮，連接柴灣新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的扶手電梯今月19日（上周四）剛開通，趕及重陽節首個「壓力測試」

市民由港鐵柴灣站A出口一出，已有標示寫著如何前往扶手電梯，扶手電梯距離港鐵站約7分鐘的步行距離。

扶手電梯設有上、下行，沿線有樓梯，共分為六段，全程約需4分鐘。電梯之間只相距十多步，十分方便。市民石先生指，原本不知道有扶手電梯可上山，出港鐵後跟隨人潮前行到新廈街，才看到現時有扶手電梯可上山。他以往會行路上歌連臣角道，需時20分鐘左右，乘搭扶手電梯只需3、4分鐘，方便長者上落山，「方便好多，無咁辛苦。」

馬先生同樣使用扶手電梯到歌連臣角道，指設施十分方便，只需3分鐘就上到山，以往會行路上山，需時20至30分鐘。他提到，今日人流比較疏落，可能因為市民趁上周六，及昨今一連三日已拜山。