施政報告2023｜成立解決劏房工作組　10個月研居住環境最低標準

【施政報告2023】政府公布新一份施政報告，在住屋問題上，當局將成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出建議。



▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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特首李家超公布新一份施政報告時提到，劏房問題源於土地和公營房屋供應長期不足，問題錯綜複雜，而政府增加了整體公私營房屋供應量，認為正是解決累積多年劏房問題的契機。

他續指，現時有約22萬人居住在約11萬個劏房單位，初步調查顯示，很多劏房居住環境不理想，不少住戶等待上樓，不過，亦有部分劏房環境不差劣，住戶收入亦不低，有些甚至擁有物業，居於劏房主要因位置方便上班上學。

小組須提出取締不達標劏房建議

當局將成立解決劏房問題工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出解決方案，包括所需的行政和立法建議。工作組需就以下目標提出建議：

— 為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等；

— 針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法；

— 防止不合最低標準的「劏房」再增加；及

— 提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。



▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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▼施政報告 房屋政策▼

