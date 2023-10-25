王詩雅涉虛報行蹤　律師透露王跌倒腳傷縫9針　冀明可坐輪椅出庭

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，王昨在法院外跌倒後，今（25日）未有到庭，其律師指她的傷口縫了9針，但有流血情況，不過她仍想盡快出庭繼續作供。希望法庭屆時可容許她坐輪椅作供。控方擔憂王的情況未必適宜作供，裁判官批准今日審訊繼續，但要求辯方諮詢醫生意見，以評估王明天是否適宜作供。



傷口仍流血今未能出庭

王詩雅昨在法院外樓梯跌倒後，今日未有到庭，辯方大律師黃繼兒交代其情況，指她昨到醫院求醫，治療3小時後回家休息，傷口位置一共縫了9針，但今早仍有流血，故需再到醫院覆診，今日未能出庭。王獲發4日病假，但她希望能在明天出庭，冀法庭安排她坐輪椅作供。

被告王詩雅昨天跌倒後，今天未有出庭，其律師稱王希望能准她明天坐輪椅出庭。(資料圖片)

電視台昨拍到王詩雅拿著手機步入法院時跌倒的情況。(詳看下圖)

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控方稱關注王或要忍痛作供

控方關注，王仍有病假在身，不知道王服用止痛藥會否影響作供，或者要她忍痛作供，若要她繼續作供或許造成不公，情況亦不理想。辯方強調，王希望盡快出庭作供。裁判官批准今天審訊在王缺席的情況下繼續，並先傳召其他證人，另要求辯方詢問醫生意見，以評估王明日是否適宜作供。

王未能提供超市購物單據

衛生署註冊護士利嘉威作供指，他先後於2022年1月7日及9日致電王，查問她出席生日派對當日的行蹤詳情，包括她在IFC超市購物和搭的士的單據。王當時回答說，她無法提供超市及的士收據，但她是超市會員，或可查閱購物紀錄，不過紀錄就無法顯示購物時間。利遂問王可否提供信用卡資料，以便警方調查購物紀錄，但王稱早前已向其他衛生署人提供信用卡號碼，故利沒有追問。

衞生署護士利嘉威指被告王詩雅透露，當天與另3名朋友一同乘的士去灣仔出席派對。(凌子淇攝)

王與另3人乘的士往生日派對

利續指，王另交代她當日由公司步行至IFC超市，之後便乘的士到西環，送茶葉給一名叫「Ronald」的朋友，對方問她會否出席生日派對，她回答說：「無所謂啦，照去啦。」二人待至另外兩名朋友到達後，一行4人再乘的士前往灣仔餐廳。王到達餐廳後見過一位朋友，她放下禮物後便離開，但未有人證可證明她何時離開。

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022