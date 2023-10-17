王詩雅涉虛報行蹤　報告指王只有輕微咳嗽　出院後無就長新冠求醫

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，辯方早前透露王將以腦霧作為辯護理由，控方專家港大醫學院教授張德輝今（17日）解釋，腦霧是其中一種長新冠症狀，即患者感染一段時間後持續出現的病徵，若是感染初期不應考慮。張同意，倘若患者出現嚴重感染，任何情況都可能發生，但據醫療紀錄，王感染情況非常輕微，未見認知功能障礙，出院後亦未就這些症狀求醫或者接受檢查。



被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

被告王詩雅。(朱棨新攝)

長新冠是感染一段時間後仍出現的症狀

張接受辯方律師盤問，提到長新冠（Long COVID）泛指一些新冠病人感染一段時間後，續出現的症狀，而這些症狀在醫學上無法解釋，有別於急性症狀。長新冠可分爲兩類：有關新冠感染的持續病徵，包括持續咳嗽、肌肉痛、疲倦等；以及腦神經病徵，例如腦霧、情緒波動、嗅覺味覺未能復原、睡眠質素差等。

腦霧患者會出現集中及注意力不暢順情況

張解釋腦霧是指新冠患者集中力及注意力不太暢順，「好似有層霧咁」，但腦霧屬於一種持續長期病徵，即代表：「如果啱啱感染，唔應該考慮呢樣嘢。」他亦指，腦霧與記憶力受損均屬可能出現的長新冠症狀，但兩者並不一樣。

王未有就腦部及神經系統病求醫

辯方追問，腦霧或者記憶力受損會否早在患者發病當天已經出現？張就指，倘若患者感染嚴重，出現嚴重呼吸系統症狀，譬如血氧飽和度低、氣促等，任何情況都可能出現。惟據醫療紀錄，王的感染情況非常輕微，未見腦部及神經系統病徵引致認知功能障礙，她出院後亦未就相關症狀求醫或者接受檢查，故判斷她的認知功能未受影響。

港大醫學院內科教授張德輝稱完全看不到王的認知功能受影響。(凌子淇攝)

完全看不到王的認知功能受影響

辯方另問及新冠一般病徵，張指嚴重感染會引致呼吸困難、記憶力不集中等。辯方遂問，張在其撰寫的報告結論中，稱：「沒有堅實基礎令人懷疑王的認知功能受新冠影響」，會否考慮將「看不到堅實基礎（no solid basis）」改成「有部份基礎（likely some basis）」？張說：「真係完全睇唔到『likely some basis』，唔可以同意喎。」

王感染初期的症狀並非長新冠

辯方引述世界衛生組織（WHO）及衛生防護中心的文獻，指部份長新冠症狀可能是最初發病起已經持續出現。張同意，並補充指長新冠可以是感染初期已出現，亦有可能是在感染後2至3個月內出現，但長新冠症狀會持續超過2個月。至於王感染初期有輕微咳嗽、低鉀等情況，張不認為是由長新冠引起。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022