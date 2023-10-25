林卓廷等涉721暴動　控方片見3被告曾射水　有人喊：香港需要革命

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（25日）在區域法院續。控方繼續播放涉案影片，並指其中三名被告曾持消防喉向閘外的白衣人射水，亦有被告向白衣人舉中指和投擲物件。此外，片段亦錄得有人當時喊：「香港需要革命。」



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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鄺曾向閘外的人舉中指

控方今播放多段片段，並指根據片段，閘外的白衣人和閘內的黑衣人面向對方，黑衣人一方打開雨傘，有人戴黃色頭盔或向白衣人做手勢。其中第五被告鄺浩林曾向閘外的人舉中指，左右搖動。此外，有一把男聲謂：「香港需要革命。」其他人則喊：「喂，又走呀。」、「叫嗲喇你」。

白衣人有襲擊在場人士

其後，一名穿反光衣的人在閘外被白衣人毆打，另一名穿淺色裙的女士躺在地上。該片段顯示，有男聲見反光衣的人被襲，謂：「記者你都打。」閘內的陳永晞和另一名穿藍衫的人，一同持消防喉向閘外的人射水，其他黑衣人起哄拍手。

事發經過。(詳看下圖)

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黑衣人射水後白衣人入閘內

控方續指，另一片段顯示黑衣人除以消防喉射水，亦有用消火筒噴向白衣人。控方稱該片顯示，庾家豪持消防喉。而白衣人投擲物件後，鄺浩林則右手「掟嘢」，同時左手舉起招手。而黑衣人射水後，白衣人走入閘內，黑衣人則開始逃跑。

此外，控方指楊朗在其後片段中持消防喉射水。片段中亦有分別男聲和女聲分別謂：「落嚟呀」和「落嚟落手呀」。控方亦指，有兩個穿白衣男子在閘外拉喉，並「黑衣群體都可以著白色衫」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022