林卓廷等涉721暴動　控辯商討旁聽人插嘴　官提醒：唔好以為大晒

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷和另外6人當日曾在現場被指涉暴動罪受審，審訊今（19日）在區域法院續。控方向法庭讀出控辯雙方承認事實，期間向法官陳廣池提及，她休庭時與辯方律師商討事宜時，有旁聽人士在旁「插嘴」，語氣更「近乎呼喝」。陳官聞言提醒旁聽人士說：「唔好以為自己大晒。」又指辯方律師有責任提醒極端支持者須遵守法庭規則，無謂因一時意氣犯下刑事藐視法庭。



警方未就元朗區集結發出不反對通知書

主控官程慧明今在庭上讀出承認事實指，警方於案發當日沒有就元朗區內舉行集結活動發出任何不反對通知書。當晚約10時52分，有三名警務人員到達港鐵元朗站G1 出口，逗留了一段短時間後離去。同日晚上11時15分，有數十名警員抵達事發現場。另7名被告同於2020年8月26日被捕。

林卓庭曾提醒返元朗的朋友要小心

承認事實續指，林卓廷案發時為立法會議員，於案發當晚在社交平台Facebook 發佈了3則帖文，內容分別為「返元朗的朋友，務請小心，懷疑黑社會已部署，請保護好自己和身邊朋友」、「收到可靠消息，現時在元朗的懷疑黑社會分子，相當部份來自屯門，大家小心」和「【打擊元朗黑分子】我已聯絡元朗警方，表示我和同事正前往元朗，要求警方立即打擊在元朗站和朗屏站一帶黑分子，確保公眾，尤其年輕人安全」，先後於晚上9時38分至10時41分之間發佈。

法官陳廣池叫辯方提醒極端支持者要遵規，無謂因一時意氣犯下刑事藐視法庭。

陳官提醒旁聽人唔好以為大晒

另案件在休庭時，主控與其中一名辯方大律師發生爭論，期間有旁聽人士涉突然插嘴篇：「開案中案囉。」主控其後在向陳官提及事件，形容有旁聽人士「大聲插嘴、近乎呼喝」，望陳官能提醒旁聽人士遵守法庭規矩。陳官聞言指，現在進行的是刑事審訊，提醒旁聽人士：「唔好以為自己大晒。」法官不在場並不代表此處就變成了一個公眾場合。

著辯方提醒極端支持者

陳官又向辯方表示，他們身上應有「兩頂帽」，一是「公正持平地代表各當事人」，二是「法庭執行者」，辯方有責任提醒極端支持者要遵守法庭規則，無謂因一時意氣犯下刑事藐視法庭。陳官最後強調，任何人若在法庭叫囂或不聽意見：「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑。」重申此處非市集或「大笪地」。

七名被告及他們所涉的不同舉動。(詳看下圖)

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被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022