林卓廷等涉721元朗暴動　辯方呈多項資料　包括何君堯石鏡泉言論

前立法會議員林卓廷等7人，被指在2019年721元朗站白衣人襲擊事件中涉干犯暴動罪案續，辯方今(20日)向法庭讀出雙方承認事實，並呈上多段相關的影片及照片，包括何君堯及石鏡泉在涉案期間的言論，以及與事件相關的影片。法官陳廣池一度質疑部份片段標題有如「黑社會」、「無差別毆打」等字眼，認為具誤導性，又指那些均屬傳聞證供。辯方卻指該些資料已發佈，且控方早前呈堂的承認事實中，亦有如「無差別」等字眼。陳官考慮到已獲雙方同意，最後批准辯方將相關資料呈堂。



呈上資料包括何君堯的FB直播

辯方今在庭上讀出的承認事實中，包括時立法會議員何君堯於2019年7月15日在Facebook直播；及《香港經濟日報》前副社長石鏡泉於同年7月20日，在「守護香港」集會中的發言；以及一名集會人士受訪時稱：「7.21 會有一場好戲」等。

並有多段取自CCTV及互聯網片段

辯方另呈上多段取自閉路電視、互聯網、社交平台帖文等片段，包括：「元朗無差別亂毆途人 Part 5-6」、「721元朗白衫黑社會亂棍毆打乘客」、「元朗黑社會上街追打 721 反送中示威者」、「鏗鏘集：7.21 誰主真」等。

資料提及9名白衣人罪成

內容提到，案發當晚大約9時45分，一名男子在元朗雞地一帶，被約 20 名白衣人以籐條及棍狀物品追打。警方當晚7時07分至9時43分接獲約 500 次市民來電，指白衣人在元朗不同地點聚集。另針對事發當日在港鐵元朗站內的事件，至今共有9名白衣人因連同其他身份不詳的白衣人，被裁定暴動及串謀傷人等罪成，並有約4人提出上訴， 現仍有待處理，另有1人申請上訴許可被駁回。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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陳官一度質疑標題有無差別等字有誤導

陳官其後指，辯方呈堂的片段屬傳聞證供，標題並有如「黑社會」、「無差別」等字眼，認為有誤導之嫌，提出刪去帖文和標題。辯方卻指，表上顯示的只是相關時間有片段，照片已發佈過，該些字眼是片段自身的標題，並指第一份由控方呈上的承認事實，部份片段標顯亦有相同字眼，兩份文件是同一做法。陳官考慮到控辯雙方已同意，准辯方將有關資料呈堂。

被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022