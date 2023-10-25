警司陳凱港借貸2600萬涉欺詐　陳及前同袍被告被裁定表證成立

人稱「海港Sir」的警司陳凱港涉串謀男商人隱瞞其警司身份，向兩間本地銀行詐騙逾2600萬元按揭貸款案，今（25日）在區域法院續審，法官裁定兩被告表證成立。除了陳凱港會傳召筆跡專家外，兩被告均不會自辯和傳召辯方證人，案件押後至下周一續審。

被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪。

首控罪指，兩名被告於 2019 年 5 月 17 日至 11 月 4 日，藉隱瞞陳凱港為警司；或藉虛假地向東亞銀行表示陳於 2019 年 7 月至 9 月期間，受僱於「出眾資本有限公司」並受薪，意圖籍詐騙而誘使東亞作出作為或遺漏，從而導致陳獲益，即一筆 2,154.9 萬元貸款的一部份。

次控罪指，兩人於同年 5 月 17 日與 12 月 27 日，連同陳凱俊藉隱瞞陳凱港為警司；及藉虛假地向華僑永亨信用財務表示，陳凱港及陳凱俊分別於 2019 年 9 月至 11 月至 11 月至 12 月間，受僱於「出眾資本有限公司」及「新凱國際貿易有限公司」並受薪，意圖藉詐騙，而誘使華僑永亨作出作為或遺漏，從而導致陳凱港及陳凱俊獲益，即一筆480 萬元貸款的一部份。

案件編號：案件編號：DCCC 132/2022