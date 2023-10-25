施政報告｜困難戶憂劣質劏房被取締　日後更難覓住處：應先諗安置

【施政報告2023】政府在新一份施政報告提出，今年底前成立「解決劏房問題」工作組，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等提出建議。



與女兒同住於劏房10多年的李女士（化名）稱，現時的住處有霉菌及昆蟲，早前曾嘗試另覓環境較好的劏房，惟區內其他劏房單位的月租，遠高於她現時單位的租金，惟有打消搬屋的念頭。她坦言，擔心未來「劣質劏房」全被取締，由於預算有限，擔心日後難覓得平租住處，期望工作組研究時要先考慮安置問題，「取締要考慮是否有安置，唔係取締先，而係安置先，有無地方去安置。」



▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



+ 1

李女士（化名）與今年就讀中五的女兒居住劏房10多年，搬過幾次屋，現時同住一劏四、面積約80呎的劏房，單位有滲水問題、而且很潮濕，室內有霉菌，也常有昆蟲出現。這種環境不止令她的皮膚出現問題，也令其本來已患有濕疹的女兒，皮膚痕癢問題加劇，影響日常作息，「會瞓得無咁好，瞓瞓下又會去𢯎。」她稱，休息不好，也連帶影響女兒的食慾及學習。

居住環境差，影響女兒的健康及成長，李女士坦言感到內疚，「覺得自己做得唔夠好，自己對個女有少少居住方面，唔係幾安樂。」她又說，女兒自幼稚園已住在劏房，也曾經慨嘆自己會在劏房住到18歲成年，亦不知道未來會在劏房住多少年。

李女士說，早前也嘗試另覓環境較好的劏房，惟區內其他劏房單位的月租，遠高於她現時每月4,000元的租金，「我想搵返同我呢到差唔多（面積），但無咁濕，但原來我搵唔返好似我𠵱家咁嘅環境嘅地方，所以我唔敢搬。」由於收入有限，兩母女只好「睇餸食飯」，打消搬屋的想法。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



+ 13

新一份施政報告公布，將於今年底前成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出解決方案，包括所需的行政和立法建議。

李女士說，現時政府成立工作組用10個月時間研究，仍未知何時會有實際措施，「係比較漫長。」她續指，政府要取締一些不合最低標準的「劣質劏房」，劏房戶就要另找地方搬遷，這個問題都令她憂心忡忡：「好似我個單位如果唔符合，我就要搵地方搬，政府會唔會幫我呢？幫係點樣幫呢？有無下文呢？我哋等唔等得到咁長時間？」

困難戶：劏房仍有很大需求

她續說，考慮到收入有限，如果不想付更貴的租金，屆時可能要搬到面積更細的地方，亦要因而棄置很多家具、電器，「（面積）細咗可能要一切從簡，你只係返嚟瞓下覺，好似唔係一個家，只係瞓一晚咁樣。」

李女士指，現時香港劏房仍有很大需求，希望相關工作組在10個月的調研中要考慮安置的問題，「取締要考慮是否有安置，唔係取締先，而係安置先，有無地方去安置。」

葵涌劏房街坊會成員區寶瑩表示，非常關注取締劣質劏房後、如何安置街坊（資料相片/夏家朗攝）

關注劏房團體憂 優質劏房租金被拉高

葵涌劏房街坊會成員區寶瑩表示，非常關注取締劣質劏房後、如何安置街坊，「會唔會都只係變成劏房搬劏房嘅局面呢？劏房搬劏房其實就無咩意思，住嘅都係劏房，對佢哋嚟講反而係負擔，因為劏房搬劏房都有搬運費等煩惱。」

她續指，另一要關注的問題是在訂出最低標準、取締劣質劏房後後，市面上會否衍生出一些標榜自己合符政府標準、租金更昂貴的「優質劏房、豪華劏房」，「劏房嘅租金會唔會因為咁而有被炒起，變更加高呢？」

她又提到，以往成立的租管小組，當中並無民間團體或街坊代表，也擔心今次的工作組未能聆聽到民間意見，「可能佢哋（官員）完全未住過，針唔拮到肉唔知痛，唔知點叫劣質。」

針對工作組將就劏房居住環境最低標準提出建議，區寶瑩表明不應只著眼於面積、或是否廚廁合一，建議標準應涵蓋多個項目，包括樓宇負荷情況、臨時建議物狀況及設備、大廈管理及衞生條件、窗台及渠管狀況、消防安全等，這些大項目下也應設立多個不同分項。

她也期望，相關標準要透明、公開，發現不符標準的劏房，當局應派員前往進行視察及跟進， 「點樣巡查、評估都需要有高嘅透明度，如果唔係都係得個講字，只係文字上嘅管制，而唔係實質上有行動嘅管制。」

新增的工作組料花10個月去研究，區寶瑩直言居住標準已討論10年，這個進度令人擔憂，建議工作組最好在半年內訂出標準，讓大眾自行評估其居所是否合符標準，提早作準備，而10個月後工作組提出的方案亦應包括較完整的安置政策。