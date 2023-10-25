拯救寵物中心涉疏忽照顧　女創辦人罪成　官指資源不足勿養這麼多

收養了約300狗等動物的拯救遺棄竉物中心(RCAP)，當中有5狗隻被發現有健康問題，中心創辦人黃慧賢被票控虐畜罪。黃否認控罪受審，案件今（25日）在屯門法院決。暫委裁判官鄭潤聰指，涉案狗隻的情況明顯曾被忽略，且非短時間內形成，認為被告作為狗隻的管有人，其處理的方法胡亂且不合理，令狗隻受到不必要的痛楚，裁定她罪名成立，鄭官又稱，若資源不足，就不應養這麼多狗。把案押後至11月22日判刑，以候被告的背景和社會服務令報告，被告准繼續保釋。



女被告黃慧賢，被票控殘酷對待動物，指她於2021年8月5日，在新界天水圍流浮山上白泥31號拯救遺棄寵物中心內，胡亂或不合理地因疏忽照顧，導致5隻狗隻受到任何不必要的痛苦。

女被告黃慧賢被裁定虐畜傳票罪成。(劉安琪攝)

獸醫指5隻狗均有不同傷勢

鄭官裁決時指，獸醫作供時指有5隻狗檢查後有問題，其中「浪兒」有脫肛問題，耳部有濃稠分泌物和臭味；「笑笑」有嚴重皮膚問題，睛和耳部有分泌物和惡臭；「家柔」左前腳纏有繃帶，繃帶處理情況不理想，極易受感染，眼和耳部均有發炎；「初二」身上有明顯傷勢，眼和耳部發炎和有惡臭；「Lucy」則耳朵有傷口，有血和流膿。每隻狗都有一個或多個嚴重問題，並均需數天或數星期形成。

前負責人主要負責照顧狗隻

被告是中心的創辦人之一，主要負責營運，一名前董事負責照顧狗隻，惟兩人意見不合，前董事2021年7月沒再回中心。

被告自辯時稱，該董事離開後，她要照顧超過100隻狗。她知「浪兒」有脫肛，有帶牠去看獸醫，並每天為其清潔和換尿片，但沒留意到其他問題；她知「笑笑」有皮膚問題，亦有用藥用沐浴露為牠清潔，但未有求醫；她未發現「初二」有傷勢；至於「家柔」，被告認為其傷勢並不嚴重，正等待安排看獸醫；「Lucy」則在執法人員到場時正安排看獸醫。被告稱她已用最大努力照顧所有狗隻。

沒足夠資源不應養這麼多狗

鄭官卻認為根據獸醫所言，5隻狗的情況均顯然易見，且非短時間內形成，難以理解被告為何沒留意到，且被告作為狗隻的管有人，認為其處理方法屬胡亂及不合理。被告管理中心多年，若沒有足夠金錢或資源，就不應收養這麼多狗，裁定被告罪成。

控方其後申請將狗隻「浪兒」交由愛護動物協會照顧。據悉，由於涉案另外4隻狗身上晶片的登記人為協會前董事，該4隻狗已歸還前董事照顧。

案件編號：TMS 1143/2022