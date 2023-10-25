施政報告｜2萬生育獎勵即日生效　新手媽媽無意追多個：搞唔掂

【施政報告2023】最新一份施政報告推出一系列措施鼓勵生育，包括向每名在港出生的新生嬰兒派發2萬元，父母其中一人為香港永久性居民則符合資格頒取，今日（25日）起出世的嬰兒已經可以受惠。



有受惠的新手媽媽感到喜出望外，不過指住屋問題才是考慮是否繼續生育的主要原因，希望政府推出更多措施幫助高薪一族，包括加強托兒所服務，並在租金及差餉方面提供資助；亦有媽媽表示，希望政府可於小朋友的成長過程之中，持續提供協助，又指分期派錢比一筆過派錢作用更大。



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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余太：住屋問題為重要考慮

余太因為臨時胎動，提早至今日（25日）上午於中文大學醫院剖腹生產。初為人母，她笑言自己是幸運的一群，得悉後感到開心「喜出望外」，料2萬元現金可以幫補使費。被問及會否因而「追多個」，她則說不是2萬元的問題，住屋問題為重要考慮。

因為香港地實在太細啦，要考慮生多個，真係要諗清諗楚，日後生活個個模式係點樣。如果真係太逼……搞唔掂。 余太

她認為政府今次的住屋配套主要針對基層，她個人希望政府協助更為全面，如提供租金減免或差餉寬減，顧及中產家庭。

身為「雙職家庭」媽媽，余太希望政府可想得更為長遠，於小朋友後續的長大時光之中提供協助，育兒配套、醫療配套、教育配套，想得更為長遠，如加強托兒所的服務，可令新婚媽媽有更大信心生育。

▼施政報告2023懶人包▼



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葉太：應每月派1000元至2000元

葉太本來已育有一名女兒，早前已擇日於養和醫院開刀生產，今日剖腹成功誕下第二胎，是一名男嬰，剛好可以湊成一個「好」子，昨日（24日）才從朋友口中得知，有機會獲得2萬元現金，得知自己符合資格之後，甚感驚喜，「本來都冇期望自己可以攞錢……只不過覺得兩萬蚊，你都知，養個仔好貴㗎嘛，所以其實兩萬蚊嘅幫助好微囉。」她續說：「請個陪月都唔只兩萬蚊，（買）奶粉尿片唔使半年都冇咗啦。」

她認為如果政府希望透過派錢協助婦女育兒，應該每月派發1,000元至2,000元，比一筆過發放2萬元更好，「使費呢啲嘢係持續㗎嘛……兩萬蚊你好快使完，但如果你可能持續地到個BB唔知幾多歲……可能到5歲？3歲？咁樣每一個月有一兩千蚊、兩三千蚊，我覺得咁樣，對於我嘅作用可能會大啲。」

政府同時提高居所扣稅額，居屋供有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，公屋可減少一年輪候時間等配套支援。儘管葉太本身已持有物業，她認為此類支援措施頗有幫助，「係香港你都知㗎啦，即係有多好過冇嘅。」

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蕭太：幾開心，可以幫補下奶粉錢

蕭太今日亦於養和醫院誕下第二胎，她的預產期本來是11月23日，不過產檢發現胎動減少，醫生檢查後發現不穩定，所以即時剖腹生產。忙了一天，兒子終於健康出世，她從護士口中得知可取2萬元現金，「都幾開心嘅，因為都可以幫補下啲奶粉錢」，稍後會隨即告知丈夫，笑言當給小朋友的利市錢。不過她也指2萬元對她的幫助不會特別大，因為照顧嬰兒處處需要錢，如今物價昂貴。

至於住屋配套，蕭太說，政府今次政策對於有需要的人士而言，可及早「上樓」為十分大的褔利，亦屬一則喜訊。不過，她絕不會因為金錢誘因而多追一胎，「因為始終養個細路仔，唔單止係金錢，要好多精神、時間啦，好多方面嘅嘢。」

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