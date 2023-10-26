王詩雅涉虛報行蹤　王稱受後續新聞影響、腳傷變嚴重　案再押後

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，王本周初在法院外跌倒後，今（26日）連續第二日未有到庭，其律師解釋稱，王當日因被「傳媒追迫」而跌倒，情緒亦被後續新聞報道影響，她在庭上作供時「比一啲在場人士影響，包括傳媒」，加上其傷勢變得「嚴重咗」，所以決定暫時不出庭作供。案件押後至周一（30日）再續。



傷勢嚴重咗要服加強止痛藥

王詩雅本周二（24日）在法庭外跌倒，並稱為「避開傳媒」而跌至「見到骨」，事後一邊膝蓋需要縫9針。她連續第二天未有到庭，辯方大律師黃繼兒今交代其情況，指她的傷勢程度「嚴重咗」，需服用加強止痛藥，情緒受到影響。

被告王詩雅稱受後續新聞影響情緒，令其腳傷「嚴重咗」。(資料圖片)

王詩雅日前入法院時跌倒至腳部受傷，暫不能出庭作供。(詳看下圖)

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指後續新聞令王情緒受影響

黃又指，王當日因被「傳媒追迫」而在法庭外跌倒，傳媒後續報道亦令她情緒受到影響。黃亦說：「佢（王）係庭內比口供個陣，比一啲在場人士影響，包括傳媒。」故決定今日不會出庭作供。

藥效非常強服後一夜昏睡

另外，黃大狀稱王因服用的藥物藥效非常強，昨晚服藥後一夜昏睡，睡至今早開庭後才醒，預料明天都不能到庭，原訂下周離港行程亦要取消。裁判官遂將案件押後至下周一再續。

被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022