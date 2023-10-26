$2萬獎勵金｜陳國基稱改變生育觀念不易：有人鍾意寵物多過細路仔

施政報告2023推出鼓勵生育的措施，包括向每名周三（25日）起在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎勵金，並會有一系列住屋安排，每名嬰兒可縮減一年公屋輪候。政務司司長陳國基今午（26日）在記者會指，香港生育率極低，去年只有0.9，即一名女士一生人只生不足1個小朋友，前年更只有0.77。他稱若不計算移民等浮動，若想保持現時本地人口數字，生育率要達到2.1。



被問是否有為生育政策訂下目標，陳國基稱生育率要達2.1水平困難，年輕人是否生育是個人決定，強調政策是為幫想要小朋友但有困難的人士，2萬元只是「利是式」鼓勵，「考慮因素好唔一樣，有啲人鐘意寵物多過細路仔，要改變好唔容易。」



+ 1

陳國基表示，香港生育率持續處於低水平是一個大挑戰，觀乎世界各地經驗，單靠政府政策難提高生育率，但港府希望以政策導向方式，製造有利生育環境，包括提供適切支援，例如2萬元新生嬰兒獎勵金、家有初生優先選樓配屋計劃、支援在家育兒等政策。

政務司副司長卓永興，政府推生育「組合拳」告訴公眾一個強烈信息，即鼓勵生育，以逆轉出生率低迷情況。他稱其中2萬元獎勵金措施為期三年，屆時會再作檢討，昨日或之後出生的嬰兒，其父母辦出生登記及辦出世紙時，可同時提交申請，已登記「智方便+」用戶也可經網上申請，父母應在嬰兒出生42日內申請；如未能如期登記，也應該要在出生後6個月內申請。

他說，合資格父母只需填收款人資料，包括個人名義戶口持有人姓名、戶口號碼及可接收短訊本地聯絡電話，成功申請後會將獎勵金過戶到收款人銀行戶口，庫務署會向收款人發短訊。卓稱，由於計劃仍需到立法會申請撥款，故若過程順利，可期望2024年第1季內發放。

▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



+ 5

陳國基稱，香港生育率極低，去年只有0.9，即一名女士一生人只生不足1個小朋友，前年更只有0.77。他稱若不計算移民等浮動，若想保持現時本地人口數字，生育率要達到2.1，即平均一名女士要生兩個以上小朋友。他稱許多發達地區無法做到，「當然都要努力做，大家都明白有啲年青人已決定唔想要小朋友，係好難說服」，冀透過家教計劃鼓勵生育，「講下有細路好處係咩」。他稱推生育政策是希望幫助一些想要小朋友但有困難的家庭，各項措施冀帶動適齡人生兒育女。

陳國基承認，不會有太多人因2萬元獎勵而生育，「2萬蚊，我哋當利是嚟……係利是形式放發」，其他措施則較實際些，例如縮短公屋輪後時間、增加抽資助房屋機會等，是實則的幫助，「轉做錢多過2萬好多。」

勞工及福利局局長孫玉菡稱，會推出一系列支援在職家庭育兒措施，特別提到已把社區保姆獎勵金大幅提升，由每小時25元，提升至視乎照顧對象，加至每小時40至60元，冀吸引市民成為社區保姆，料受惠小朋友由現時1萬人增至2萬人。

他又說，明年4月起增加在職家庭津貼計劃下的住戶及兒童津貼金額15%後，計算每月低收入人士最高工時192小時，每名成人支緩會由1,400元加至1,610元，以4人家庭有兩小朋友計算，職津可由最多獲4,200元變成4,830元。

▼施政報告2023懶人包▼

