男子從英國入口18本羊村繪本　官斥明理人均知該書煽動　判囚4月

男子早前用公司地址收取18本被指涉煽動言論的《羊村》刊物，從而被警方國安處拘捕，並被控以一項輸入煽動刊物罪，案件今(6日)在西九龍法院再提訊，被告承認控罪，求情稱書籍數量少，屬「自用」性質，他被捕後亦有參加「國家安全日」以了解國家安全。國安法指定法官蘇惠德判刑時指，任何明理的人都知道該書屬煽動，被告明知故犯下，更夥同他人從英國輸入物品，變相助長及鼓勵海外者繼續製作，令危害國安訊息散播，判被告入獄4個月。



被告梁俱銘（38 歲，文員），被控《刑事罪行條例》下第 10(1)(d) 條的「輸入煽動刊物」罪，指他於今年 3 月 7 日，在香港連同別名「Pan Choi」及「John Choi」的蔡榮達，輸入 18 本煽動刊物，分別為 6 本《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、《羊村投票日》、《羊村建築師》，以及《羊村日報》的書，每書各 3 本，具意圖：引起憎恨或藐視中央及，或香港特别行政區政府或激起對其離叛等。

被告梁俱銘在西九龍法院承認輸入煽動物品罪，被判囚4個月。(資料圖片）

求情稱協助上司收取書本

辯方律師求情時指，本案涉及煽動刊物相對少，形容只屬「自用」，沒證據證明被告涉分發，他的角色亦相對輕微，參與程度低，只是協助上司收取書本，並非書本擁有人。被告被捕後並主動參與「國家安全日」認識國家安全，望法庭考慮屬單一事件予以輕判。

官斥被告明知故犯

蘇官指涉案繪本以兒童為對象，以社會事件為骨幹，用羊及狼比喻特區政府和中央，旨在抹黑、醜化中央邪惡橫蠻和侵略性，情節充斥歪曲觀念及不盡不實的訊息，意圖向心智未成熟的小童散播對中央政府的仇恨。法官又指，任何明理的人都知道該書本屬煽動，被告明知故犯下，並從英國入口，變相助長及鼓勵海外人士繼續散播危害國安的訊息。

案件編號：WKCC3796/2023

羊村繪本早被指帶煽動內容。(詳看下圖)