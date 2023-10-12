擬六四掛國殤之柱直幡涉煽動入獄　23歲女港漂今刑滿出獄遣返內地

來港修讀法律課程的內地女生曾雨璇，涉嫌悼念「七一」刺警案疑兇，並被指在保釋期間，計劃在銅鑼灣掛國殤之柱等六四相關巨型直幡，上月被裁定企圖作出煽動意圖罪成，被判入獄6個月。保安局今日（12日）表示，曾雨璇已刑滿獲釋，並被遣送離境。 據了解，曾雨璇今早在羅湖懲教所獲釋，並被遞解出境，送往內地。



警方在曾雨璇家中搜出的直幡提及雕塑國殤之柱(圖)。（資料圖片）

現年23歲、來港修讀法律學士（Juris Doctor）的曾雨璇，涉嫌在今年元旦，到銅鑼灣悼念「七一」刺警案疑兇梁健輝、展示疑有煽動字眼的圖片，並擺放蠟燭及白花，被控煽動罪。

她在保釋期間，涉嫌與流亡海外的八九民運領袖周鋒鎖聯絡，將印有國殤之柱彩色圖像和「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever（天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人）」字眼的巨型直幡從美國寄至香港家中，計劃於今年6月4日，即六四34周年當日，於銅鑼灣怡和街圓形天橋公開展示，再被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)