擬六四掛國殤之柱直幡涉煽動入獄　23歲女港漂今刑滿出獄遣返內地

來港修讀法律課程的內地女生曾雨璇,涉嫌悼念「七一」刺警案疑兇,並被指在保釋期間,計劃在銅鑼灣掛國殤之柱等六四相關巨型直幡,上月被裁定企圖作出煽動意圖罪成,被判入獄6個月。保安局今日(12日)表示,曾雨璇已刑滿獲釋,並被遣送離境。 據了解,曾雨璇今早在羅湖懲教所獲釋,並被遞解出境,送往內地。



警方在曾雨璇家中搜出的直幡提及雕塑國殤之柱(圖)。(資料圖片)

現年23歲、來港修讀法律學士(Juris Doctor)的曾雨璇,涉嫌在今年元旦,到銅鑼灣悼念「七一」刺警案疑兇梁健輝、展示疑有煽動字眼的圖片,並擺放蠟燭及白花,被控煽動罪。

她在保釋期間,涉嫌與流亡海外的八九民運領袖周鋒鎖聯絡,將印有國殤之柱彩色圖像和「The Tiananmen Massacre June 4th 1989 The old cannot kill the young forever(天安門大屠殺 1989年6月4日 上一輩豈能殺光年輕人)」字眼的巨型直幡從美國寄至香港家中,計劃於今年6月4日,即六四34周年當日,於銅鑼灣怡和街圓形天橋公開展示,再被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為,即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)