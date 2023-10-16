審計員籲網民襲無綫新聞部員工　官稱不容煽惑襲擊記者　判囚10月

審計員在連登討論區煽動襲擊無綫電視新聞部員工，包括留言稱：「唔洗分咁細成個tvb 新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班仆街手手腳腳 」等。他早前被裁定兩項煽惑罪罪成，案件今（16日）在區域法院判刑。法官強調，新聞自由是社會重要一環，不能容許煽惑他人襲擊前線記者，被告的行為是向無綫新聞部施壓，以影響報道方向，判被告監禁10個月。



被告范仕文（29歲），被控煽惑他人普通襲擊，及煽惑導致他人身體受嚴重傷害兩罪，指他於2019年11月8日及2020年5月8日，非法煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員；及有意圖使上述職員身體受嚴重傷害，而煽惑他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

被告范仕文在區法被裁定煽惑罪成，判囚10個月。(資料圖片)

非單一事件 內容公眾亦可瀏覽

法官判刑時指，案發時正值因反修例運動，並引發的多宗暴力事件，包括無綫新聞部的傳媒需在現場採訪。被告在連登討論區發布針對無綫記者和採訪車的內容，本案亦非單一事件，公眾均可瀏覽該些內容。被告的留言又指不需狹窄地設定高層為目標，而是：「唔洗分咁細」。此外，被告亦參與討論辨別無綫的記者和採訪車等。

不容記煽惑襲擊前線記者

法官指被告以其個人見解，衡量無綫新聞的報道，並就此批評。法官強調，新聞自由是社會重要一環，不容許煽惑襲擊前線記者。被告的行為是向無綫新聞部施壓，令記者不敢報道，或影響其報道方向，認為案情嚴重，需判處阻礙性刑罰，最終判處被告監禁10個月。

案件編號：DCCC 435/2022