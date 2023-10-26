日圓下跌｜排核污水未見影響　上月15萬港人遊日　回復疫情前水平

日圆近期持續下跌，今日（26日）每百日圓兌港元低見5.2算，港人旅遊日本更具吸引力。即使日本當局於8月24日開始排放核廢水，亦無阻市民「返鄉下」。

按照日本國家旅遊局數字，9月日本錄得逾15萬港人次赴日旅遊，數字與2019年9月相約。暑假的7、8月，遊日人數都逾20萬人次。



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日本當局8月24日開始排放核污水，不過依然無阻港人「返鄉下」，按照日本國家旅遊局公布的最新數字，當局於9月錄得151,100名香港赴日旅客，雖然較暑假高峰期7月的216,400人、8月的206,300人，已見減少約6.5萬人及5.5萬人。

但對比2019年9月疫情前的數字，香港旅客赴日本155,927，相差僅3.1%，反映港人「回鄉」的心，並不有受到排放核污水影響。

按照日本國家旅遊局的數據，訪日香港旅客數目自去年10月開始一直急升，直至今年2月，由於赴日人數或因農曆假期結束，加上日本當局限制由香港出發的航班數量，僅限制在東京、大阪、名古屋共四個機場升降，才稍微下跌至119,400人，不過三月隨即恢復升勢，而在今年暑假，7月及8月的訪日港人數目更高達216,400及206,300人。

單論9月的數據，日本該月錄得2,184,300名旅客入境，其中151,100人為香港旅客，佔整體6.9%，即每15個旅客中便有一個是香港人，入境人數僅次於韓國（570,400）、中國（325,600）及台灣（385,300）。

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