李克強逝世｜2011年訪港宣布6招36式挺港　出席港大百周年校慶禮

央視報道，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。李克強2011年8月以國務院副總理身份訪港3日，期間出席國家「十二五」規劃與兩地經貿金融合作發展論壇及香港大學百年校慶活動，並與社會各界人士和市民接觸，李克強當時稱希望盡量「多走走、多看看、多聽聽」。



訪港最後一天，李克強主持添馬艦新政府總部落成紀念碑揭幕儀式，典禮完成後前往香港國際機場登機前向新聞界作總結時表示，此行加深了他的對香港潛力、活力、生命力三方面的感受，使他對香港未來發展充滿信心。



在訪港重頭戲兩地經貿金融合作發展論壇，李克強代表中央政府宣布6方面36條支持香港經濟社會發展有關政策措施措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅游、食物和能源供應、醫療服務和教育多方面，從多邊、區域經濟到粵港合作，從人民幣離岸中心建設到在內地推出港股组合ETF(交易所交易基金)均有涉及。



李克強在港行程大都與經濟、財政領域有關，其中他訪港第二天在「『十二五規劃』與兩地經貿金融合作發展論壇」上的演講，最惹關注。李克強當時代表中央政府宣布6方面36條支持香港經濟社會發展有關政策措施措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅游、食物和能源供應、醫療服務和教育多方面，從多邊、區域經濟到粵港合作，從人民幣離岸中心建設到在內地推出港股組合ETF(交易所交易基金)，從部分內地高校試行免試招收香港學生到保持糧食、肉類等穩定供港等等。

時任特首曾蔭權對措施表示歡迎和感謝，並說這些措施讓香港社會各界和普羅大眾都能受惠，同時有助推動國家的進一步發展，是雙贏措施，也鞏固了內地與香港的合作基礎。隨後李克強出席的兩地經貿簽約儀式和財政200億元人民幣國債啟動儀式，當天下午又在金融管理局穿上紅色的股票交易員背心，力挺香港金融中心地位。