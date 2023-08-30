調查指學童快樂指數跌2.2%　嶺大研究團隊籲加強生命教育

嶺南大學今日（30日）公布「香港學童快樂指數調查」，指數由上年度的6.77稍跌至6.62，跌幅為2.2%，未算顯著，調查團隊指出「愛智毅行」中「智慧」指數告跌，是快樂指數下跌的要因。團隊亦指生命教育跟學童的快樂指數呈顯著的正相關，建議加強生命教育指數回升，有利穩住學童快樂指數。



「香港學童快樂指數調查」指數由上年度的6.77稍跌至6.62，跌幅為2.2%。（嶺南大學提供）

嶺南大學今年3月開始進行「香港學童快樂指數調查」，10所小學和10所中學參與調查，並獲得1,448名就讀小學的學童和1,795名中學學生及146名老師回答問卷。香港學童的快樂指數由上年度的6.77稍跌至6.62，跌幅為2.2%，未算顯著。

另外，調查發現校內生命教育指數稍升，由上年的3.85升至今年的3.95，連續兩年上升，家庭生命教育指數亦有增長，由3.83升至3.92，學童的心理資本大抵平穩。惟「愛智毅行」中「智慧」指數告跌，是快樂指數下跌的要因。

調查亦計算了每所學校的不同級別、不同的生命教育指數指數，統計模型顯示生命教育跟學童的快樂指數呈顯著的正相關，而學童面對的學業壓力指數會減低學校生命教育指數對快樂的正面影響。整體而言，學校的生命教育指數回升，有利穩住學童快樂指數。

調查亦發現「未受欺凌指數」由2022年2.840降至3.814，略跌約1%，高年級的「未受欺凌指數」較低年級高，如中二的「未受欺凌指數」就有5%的下降，男童的「不受欺凌指數」更顯著低於女童。調查亦指出校園欺凌與學校生命教育及學業壓力呈現顯著的負相關，即學校生命教育及學業壓力可有效減少校園欺凌現象。