港大4生動議支持刺警疑兇　求情稱未料傳媒廣泛報道　已公開道歉

4 名港大生涉於前年學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。他們日前承認煽惑他人有意圖而傷人罪，案件今（14日）在區域法院進行求情。辯方求情強調，其中一名被告、時任學生會會長已就事件公開道歉，涉案感謝梁為港犠牲的議案，亦遭撤回，亦有被告稱未料傳媒會廣泛報道。由於其中一名被告的代表大律師今未能到庭，法官把案押後至下周三續訊。



4 名被告為張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲），承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，法官撤銷該罪。

由於首被告張敬生的代表大律師今未能到庭，其求情押後至下周三進行。

四名被告及他們在案中角色。(詳看下圖)

郭已就事件公開道歉

次被告郭永皓的代表大律師求情指，郭在事件後就事件公開道歉，涉案議案亦被撤回。法官指，辯方書面陳詞望法庭因郭認罪而給予三分一的刑期扣減。惟法官指，郭是在定下審期後才認罪，根據上訴庭指引，刑事扣減的幅度為四分一。辯方則回應指，郭曾更換律師團隊，亦和控方就認罪進行協商。

會議影片觀看紀錄只有122次

第三被告杜林丞亨的代表大律師求情時指，杜林是次犯案與其本身性格不符，令他身敗名裂。涉案會議的影片曾上載至YouTube，惟事件引發保安局發聲明讉責後，影片已於會議後翌日被移除。根據紀錄，該兩天觀看次數只有122次。

未料傳媒會廣泛報道

此外，第四被告容頌禧的代表律師則指，容沒有預期事件對公眾的影響如此大，也沒有預計傳媒會廣泛報道。

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

四名被告案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。

曾在會上向疑兇梁健輝表達最詗敬意

案情指，2021年7月1日發生刺警事件，疑兇梁健輝送院後證實不治。張於同月7日召開緊急會議，其中一項議題為討論刺警事件。會議由張主持，他當時帶領出席者替梁的「光榮犠牲」默哀。多名被告亦有發言，其中郭形容梁為烈士，為香港犧牲很多，包括自己的性命。張則指收到感謝梁為港犠牲的動議，並透露郭提出動議，杜林則是和議人。動議獲得通過後，杜林發言指警方以各種理由，阻止香港人哀悼梁。容則向梁表達最高敬意，形容他彰顯「人性最好一面」。保安局和港大其後發聲明譴責事件，學生會於同月9日召開記者會，郭就事件致歉。評議會於同月10日舉行會議，撤回議案。

案件編號：DCCC917/2021

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)