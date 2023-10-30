研究報告倡10年發展兒童資料庫　選定有受虐風險、SEN兒童試行

發展中央兒童數據資料庫顧問研究報告近月終出爐，報告建議當局以10年時間、分兩階段發展數據庫，並提出選定以兩類兒童：有受虐或疏忽照顧風險兒童、以及有特殊教育需要（SEN）兒童，進行試行計劃，透過綜合多個部門數據，開展研究。



發展中央兒童數據資料庫顧問研究報告近月終出爐。（資料圖片）

花約十年分兩階段建立兒童數據資料庫

研究報告提到，觀乎海外經驗，發展中央兒童數據資料庫需時10至15年，建議香港以約10年時間、分兩階段發展本地的中央兒童數據資料庫。

報告提及兩種模式，其中基礎模式（The Foundational Mode）用於在宏觀層面作趨勢監測，作為資料庫的起點；增強模式（The Enhancement Mode）則會涵蓋因果分析、及風險識別。

報告提及兩種模式，包括基礎模式用於在宏觀層面作趨勢監測，作為資料庫的起點；增強模式會涵蓋因果分析、及風險識別。（發展中央兒童數據資料庫顧問研究報告）

試行計劃綜合政府多部門協作 需時18個月完成

報告指，委員會轄下工作小組選定以兩類兒童作試行，包括有受虐或疏忽照顧風險兒童、以及有特殊教育需要兒童。兩個試行計劃均會綜合多個部門，包括教育局、衞生署、社署、醫管局等資料，藉以開展研究，料兩計劃各需18個月完成。

報告也建議，在兒童事務委員會下設立中央兒童數據資料庫工作小組，負責監督由政府內部設立的中央兒童數據資料庫計劃辦公室，其中辦公室每兩個月要向工作小組報告實施進度。就隱私保障，兒童事務委員會下也會另設與工作小組並行的資料道德和隱私小組。